Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des désormais célèbres 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici, par exemple, les 10 raisons de regarder des matchs des Phoenix Suns en 2024-25.

#1 : la patte Mike Budenholzer

Il y a un nouveau shérif en ville… Les petites bottes de foin dont personne connaît le nom mais tout le monde voit ce que c’est, virevoltent entre le sable et les cactus de la Valley. Mike Budenholzer sort du saloon, clope au bec, et lance un regard mauvais aux équipes de la Conférence Ouest. “Cette saison, c’est la mienne”. Bon, plus sérieusement, fini de jouer les Clint Eastwood, mais il faut avouer que cette arrivée à de quoi rallumer la flamme chez les Soleils. Viré par les Bucks après une élimination au premier tour lors des Playoffs 2022-2023, le double coach de l’année va tenter de rebondir à Phoenix, dans son Arizona natal. Sur le papier, le mariage semble idéal. Bud voulait absolument les Suns, les Suns voulaient quelqu’un capable de gérer les stars. Bingo. Les calculs sont bons Kevin. Tiens, en parlant de Kevin, il va être intéressant de voir la gestion du trio de superstars par Coach Bud. L’objectif est clair, réussir à faire cohabiter Durant, Booker et Beal pour faire des Suns un vrai prétendant au titre. En plus de son trio d’étoiles, Mickaël Bulldozer dispose d’un bel effectif pour jouer les trouble-fêtes à l’Ouest. De quoi nourrir de vrais espoirs pour la saison à venir.

#2 : un Devin Booker calibre MVP ?

Devin Booker, c’est le gars qui est trop fort. Bon oui, dit comme ça ça peut paraître bête, mais c’est un fait, Devin Booker est fort. Mais à quel point ? Fort au point d’emmener les Suns en Finales NBA ? Oui. En 2021, l’arrière a takeover et porté son équipe jusqu’aux portes du trophée. Cette saison-là, Book terminait même quatrième au classement du MVP. Une performance qu’il n’a jamais réitéré depuis. Mais si DB est désormais un All-Star confirmé, peut-il encore franchir un cap et se mêler sérieusement à la course au MVP ? Une chose est sûre, les Suns vont avoir besoin de leur arrière en mode patron. Kevin Durant et Bradley Beal toujours à ses côtés mais régulièrement blessés, Book serait bien inspiré de pondre la saison de sa vie.

#3 : voir Kevin Durant dépasser Julius Erving et Moses Malone

Kevin Durant. V’la le nom qui a marqué l’histoire de la NBA. En fait, KD va sans-doute écrire encore un peu plus son nom dans le livre d’or du basketball. Cette saison, le Slim Reaper devrait dépasser deux pointures dans le classement des meilleurs marqueurs all-time. Les pointures en question ? Oh, seulement Julius Erving et Moses Malone. Rien que ça. Bon, sur ce point une précision s’impose. En fait, KD les a déjà fumés en nombre de points marqués en NBA. Par contre, Dr J et Moses ayant effectué une partie de leur carrière en ABA, ils restent toujours devant Durantula en cumulé. Plus pour longtemps, on vous l’accorde, mais quand même. Si les blessures épargnent Durant, les légendes seront dans le rétro !

#4 : Les matchs entre Jusuf Nurkic et Draymond Green

Ça c’est une affiche qui a de la gueule. Champion incontesté des poids-lourds de la NBA, Draymond Green va défendre sa ceinture dans une revanche explosive face à Jusuf Nurkic. Pour rappel, l’Américain s’était déjà imposé face au Bosnien en décembre dernier, d’un K.O foudroyant au troisième round. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts, et … En fait, non, rien n’a changé, en tout cas selon Jusuf Nurkic. On espère quand même que cette fois, le menton sera plus solide. Allez Jusuf, cette fois ce combat il est pour toi !

#5 : Bradley Beal, pour se sortir du tourbillon des critiques

Parfois, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ça, Bradley Beal l’a bien compris. Depuis quelques temps, l’arrière peine à retrouver son lustre d’antan. En difficultés avec son corps, Brad enchaîne les saisons minées par les blessures. Dommage, quand on sait à quel point son association avec Kevin Durant et Devin Booker fait saliver sur le papier. Dommage pour les Suns, également, quand on sait que BB empoche 50M chaque saison. Une somme rondelette, et que l’arrière peine à justifier. Mais soyons positifs. L’exercice 2024-2025 pourrait bien être celui du renouveau pour Bradley Beal. Désormais drivé par Mike Budenholzer, et déchargé de certaines responsabilités à la mène, grâce aux arrivées de Monte Morris et Tyus Jones, Real Deal va avoir l’occasion de prouver qu’il n’est pas encore cramé.

#6 : les séquences défensives de Ryan Dunn

Probablement pas le nom le plus clinquant des ces Suns version 2024-25 et pourtant Ryan Dunn n’en est pas pour autant le moins intéressant. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, allons droit au but : ce jeune homme est probablement le meilleur défenseur de sa cuvée de Draft. Sélectionné en 28ème position par Phoenix en juin dernier, l’ailier de 21 ans débarque dans l’Arizona avec une seule mission : éteindre le meilleur attaquant adverse chaque soir. Capable de défendre des postes 1 à 4, Dunn cumulait 1,3 interception et 2,3 contres par match avec les Virginia Cavaliers l’année dernière. Une vraie boule d’énergie et de hustle, le tout accompagné de qualités athlétiques indéniables. Bref, le défenseur moderne par excellence. On dit souvent qu’une image vaut mille mot, alors matez juste la compil’.

#7 : le match de Kevin Durant à l’université du Texas

En voilà un moment qui s’annonce sympathique. Quasiment 18 ans après avoir disputé son dernier match en NCAA, Kevin Durant va retourner chez lui, à l’université du Texas. Non non, le mec ne se réoriente pas en double licence histoire-philosophie, mais va simplement disputer un match NBA de saison régulière. Ce sera au Moody Center, contre les Spurs d’un certain Victor Wembanyama. Si KD n’a disputé qu’une seule saison avec Texas, son numéro 35 a tout de même été retiré par l’université en 2008. Alors on sort son plus bel agenda TrashTalk, et se note tout ça pour ne pas oublier. Ce sera le 20 février 2025.

#8 : le nouveau coup de folie de Mat Ishbia

On aimerait bien vous dire précisément quelle dinguerie va nous lâcher Math Ishbia cette fois, mais avec lui, impossible de prévoir à l’avance. Le mec est au Monopoly, dès que quelque le tente ou le gonfle, il envoie les billets pour régler le souci. Mat Ishbia, c’est le propriétaire des Suns et du Mercury. Un mec relativement jeune, relativement riche, relativement Américain. Non, bon en fait très jeune, 44 ans, très riche, environ 5 milliards d’euros de fortune personnelle selon Bloomberg, et surtout très Américain. Le mec a un objectif : gagner le titre. Et pour ça il injecte à grands coups de millions. Suffisant pour aller au bout ? L’avenir nous le dira.

#9 : les coups de vice et de shoot de Grayson Allen

Ok, Grayson Allen n’est peut-être pas le joueur le plus sexy du roster des Suns, on vous l’accorde. Mais quand même, le mec est trop kiffant à voir jouer. En plus, le bonhomme semble vraiment avoir passé un cap la saison dernière. Pour preuve, Gray est tout simplement le meilleur sniper de la NBA en 2023-2024, en bouclant l’exercice à 46% derrière l’arc. D’ailleurs, ses excellentes performances lui ont permis d’être prolongé pour 4 ans par le management des Suns. Une récompense logique pour un garçon devenu vital à la réussite de Phoenix. Tout autant capable de planter un gros 3-pts que de planter son coude dans les côtes du pauvre malheureux qui voudrait lui disputer le ballon, Grayson est décidément un joueur aux multiples talents. Et rien que pour ça, on clique.

#10 : l’apéro débrief d’Alex après l’élimination en Playoffs

Où quand l’expression “garder le meilleur pour la fin” prend tout son sens… Non, pitié, on veut déjà y être. Après un excellent “Les Suns humiliés au Game 7 : honteux, scandale, faut qu’on en parle !” il y’a deux ans, un sublime “Les Suns sweepés 4-0 : grandes bouches, et petits joueurs !” il y a quelques mois, TrashTalk qui reviendrait pour le troisième volet de sa série à succès, on en rêve tous. Probablement intitulé “Les Suns (encore) giflés 4-0 : allez tous vous faire f*utre !”, on y découvrirait un Alexandre Martin plus furibard que jamais, à la limite de l’implosion. Si sous ses lunettes se cache d’ordinaire un regard sage et malicieux, cette fois, Alex peine à masquer sa colère. Le visage rougeaud, le crâne luisant, le vieil homme fixe la caméra, l’air grave. Après un silence qui sembla durer des heures, seuls ces mots parvinrent à s’échapper de sa bouche. “Je ne vais pas vous cacher que je suis très, très en colère.” Même Bastien, pourtant habitué à taquiner son acolyte, ne fanfaronne plus. L’atmosphère pesante de la pièce est palpable, même à travers l’objectif de la caméra. Tout le monde le sait, un mot de trop, et c’est l’explosion. Non y’a pas à dire, on a vraiment hâte d’y être !