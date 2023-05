Mike Budenholzer viré par les Bucks !

C’est un séisme à Milwaukee : Mike Budenholzer n’est plus le coach des Bucks ! Il paye l’élimination humiliante de son équipe au premier tour des Playoffs face au Heat, après une régulière pourtant parfaitement gérée. Un page immense se tourne dans le Wisconsin, qui a remporté le titre sous les directives de Bud’.

La stupeur. Ce mouvement pouvait être un peu attendu, mais l’annonce fait quand même l’effet d’un gros choc. Entraîneur ayant mené les Bucks jusqu’au titre NBA en 2021, il affichait près de 70% de victoires en régulière et 60% en Playoffs avec les Daims, au bout de cinq ans de vie commune. Une performance bien plus qu’honorable. Seulement, la contre-performance historique contre le Heat lui aura été fatale. Pour l’instant, aucun élément additionnel à l’annonce n’a été communiqué. On peut donc ainsi se poser la question quant à une éventuelle validation de cette décision par Giannis Antetokounmpo.

La désillusion contre Miami au premier tour des Playoffs aura été la goutte de trop. Mike Budenholzer quitte les Bucks après 5 saisons, 1 bague de champion, 70% de victoires en saison régulière et 60% de victoires en Playoffs. C’est une énorme page qui se tourne à Milwaukee. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2023

Débarqué en 2018 dans le Wisconsin, il a réussi à capter avec brio quel type de joueur était Giannis Antetokounmpo. En l’entourant au mieux, que ce soit sur le terrain et en dehors, avec un staff compétent, il a clairement fait basculer le Greek Freak dans une autre dimension sportive. Ce qui à permis au Grec de récupérer deux titres de MVP en autant d’années. Au delà de cette gestion impeccable d’une star, il faut également saluer le travail dans son plus bel accomplissement : le titre en 2021. 50 ans après le premier championship. D’ailleurs, il faut rappeler que Bud’ a également remporté le titre de Coach de l’Année en 2019. La récompense pour un travail remarquable, notamment en terme de gestion humaine.

Je pensais que Budenholzer était le coach idéal pour Giannis, et que ça durerait très longtemps. Un coach qui captait les nuances de sa star, le personnel nécessaire autour de lui, et la façon de gérer un tel spécimen physique. Tout a changé pour Giannis quand Bud est arrivé. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2023

La suite pour coach Bud’ ? Et bien… on ne sait pas. Il faut savoir que l’homme a dû faire face au décès de l’un de ses frères pendant la série face au Heat. Cette nouvelle ne va pas améliorer du tout son moral, et peut-être qu’il voudra prendre une pause pour se remettre. Statistique frappante : des quatre derniers coachs champions NBA… seul Steve Kerr est encore en place. Nick Nurse (2019, Raptors), Frank Vogel (2020, Lakers) et donc Mike Budenholzer ont tous été relevés de leurs fonctions. Bien sûr, aucun doute à avoir quant à l’attractivité d’un tel profil sur le marché. Dès l’instant où Adrian Wojnarowski a tweeté que les Bucks se séparaient de leur coach, ce dernier est devenu l’élément le plus premium du marché actuel. Nul doute que beaucoup de franchises approcheront Bud durant les prochaines semaines pour savoir ce qu’il a prévu à la fin de l’été.

Steve Kerr – Warriors pic.twitter.com/mG11CWbnVJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2023

Et pour Milwaukee ? Peut-être qu’un nom connu sera attiré par ce projet déjà clé en main, mais peut-être que la franchise fera confiance à l’un des assistants actuels. Comme évoqué au début de ce papier, la relation entre Mike et ses joueurs était au centre de la réussite de l’équipe. Faire venir un profil extérieur pourrait donc s’avérer contre-productif. À moins que le projet ne soit une refonte plus profonde du groupe. Comme on dit, wait and see… mais l’été s’annonce quoi qu’il arrive mouvementé chez les Daims !

On va attendre les premières infos, mais Milwaukee peut aussi suivre la voie interne et élever un assistant au rang de coach principal, comme les Celtics (dans d’autres circonstances) l’ont fait avec Joe Mazzulla. https://t.co/WvVZrwMBa7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2023



