Les Warriors devaient réagir. Pour égaliser la série, pour montrer aux Lakers que les champions en titre ont du coeur et ne sont pas du genre à abandonner facilement. Cette nuit, ils ont disposé avec autorité de Los Angeles, grâce à des ajustements tactiques payants et un Klay Thompson bouillant. Ça fait 1-1 dans la série, direction la Californie du Sud !

Par ici les statistiques de la masterclass des Warriors !

Il aura fallu un quart-temps. Un quart-temps pour que les Warriors trouvent leur rythme de croisière. À l’entame de match, c’est LeBron James, Rui Hachimura et D’Angelo Russell qui assurent la marque, permettant aux Lakers de basculer en tête après 12 minutes. Anthony Davis ? Très discret ce soir, et ce même si les Dubs ont annoncé avant le match que Kevon Looney était malade, et qu’il jouerait diminué. Steve Kerr a pris des notes au Game 1, demandé à ses gros de renforcer la défense sur le Monosourcil. Un choix réussi, car les tirs du pivot de La La Land sont cradingues et peu sont primés. Comme lors du premier match, c’est Klay Thompson qui s’occupe de tout côté Warriors en début de partie.

AD bien maladroit en attaque pour le moment.

Des floater qui tombent courts, une passe trop haute à l’instant… — Lakers France (@LALakersFR) May 5, 2023

Alors que le King, Russell et Rui assuraient jusqu’ici malgré une défense brouillonne, la mauvaise entame de rencontre de Davis semble faire plonger sa clique. La sélection de shoots des Purple and Gold devient plus que mauvaise, et en quelques minutes, les Dubs reviennent dans le match. Ils font même mieux en basculant en tête à la mi-temps, et assez largement. 41-23 pour Golden State dans le deuxième quart, énorme période pour revenir dans le match. Erreurs des Lakers exploitées à merveille, Klay toujours chaud comme une baraque à frite.

Hagards, les Angelinos reviennent presque KO debout du vestiaire. La soirée qui avait bien commencé vire progressivement au cauchemar. Les espaces offensifs sont bien trop nombreux, Stephen Curry se régale sur les démarquages, Thompson allume dans tous les sens et en est déjà à 30 points au bout de trois quart-temps. L’avance de Golden State est désormais de 22 points, et Klay colle une danse à l’équipe de son papa, qui tire la tronche dans les gradins. JaMychal Green, Donte DiVincenzo font également pleuvoir à 3-points, parce que l’arceau est une piscine. Tiens, en parlant de pistoche : Jordan Poole est l’un des seuls gars de la Baie qui passe ce soir au travers, enchaînant les fautes sans trouver son rythme.

Notre défense sur PnR est abominable. On défend plus haut qu’au Game 1. Curry s’en lèche les doigts à chaque possession. — Lakers France (@LALakersFR) May 5, 2023

De 11 points à la pause, l’écart passe à 30 pions la fin du troisième quart. LeBron James conteste trop fortement, récolte sa technique. Soirée terrible pour les Lakers, Darvin Ham prend ses temps morts mais rien ne change. Tout est mauvais, la circulation de balle des Dubs est elle parfaite. Les opposés s’affrontent, forcément la différence est flagrante. La consigne du coach des Lakers d’aller chercher plus haut Stephen Curry en sortie d’écran est une véritable offrande faite au Chef, qui régale tous ses copains.

Lakers getting BLOWN OUT by 30 pic.twitter.com/tz3O1oUK4w — LakeShowYo (@LakeShowYo) May 5, 2023

Tristan Thompson et Loonie Walker sont envoyés au charbon dès l’entame du dernier quart, synonyme d’un abandon du match côté visiteurs. Draymond Green ? Il a été impérial ce soir, très bon dans sa gestion défensive de Davis. Après une première manche ratée, le Vert s’est bien rattrapé, puisqu’il finira même en quasi triple double avec 11 points, 11 rebonds et 9 passes. Stephen Curry n’a pas particulièrement scoré…. il s’est contenté de créer le jeu, planter quelques tirs pour faire monter les décibels et ça suffit largement car les Lakers n’ont jamais trouvé de solution viable. La clé du match ? Klay Thompson. Très chaud lorsqu’il devait l’être, Killa Klay termine la rencontre à 30 points, à 8/11 derrière l’arc… en trois quart-temps ! La claque est monumentale au buzzer final : 127-100. Los Angeles doit vite se remettre la tête à l’endroit pour éviter de voir ce scénario se produire de nouveau sous les Palmiers de la cité des Anges, dans la nuit de samedi à dimanche.