Seimone Augustus n’est sûrement pas la joueuse la plus célèbre de l’histoire de la WNBA. Et pourtant elle est une légende, surtout dans le Minnesota. La preuve, le monde du basketball a décidé de lui rendre le plus beau des hommages, puisque celle que l’on surnomme “Money Mone” va intégrer le Hall of Fame ce soir.

Parfois, il suffit d’un joueur, d’un coach, ou d’un dirigeant pour bouleverser totalement le cours de l’histoire d’une franchise. Celle du Minnesota Lynx en est le parfait exemple. Créée en 1999, cette jeune équipe peine à connaître le succès dans ses premières années, et patine généralement dans le ventre mou de la WNBA, toujours dans l’attente d’une personnalité capable de lui faire franchir un cap. Finalement, comme le destin fait bien les choses, le Lynx obtient le premier choix de la Draft 2006. Pile ce qu’il fallait pour se mettre à briller.

Parce que dans ces années-là, une jeune femme commence à faire beaucoup de bruit en NCAA, et vient d’être élue joueuse universitaire de l’année pour la deuxième fois d’affilée. Son nom : Seimone Augustus. En quatre ans, l’arrière a permis aux Tigers de Louisiana State University d’atteindre trois fois le Final Four. Un bel exploit, qui va évidemment pousser le Lynx à jeter son dévolu sur Augustus le soir de la Draft 2006. Pas du genre à se cacher, Mone assume très vite les espoirs placés en elle. Sa première saison en WNBA est d’ailleurs ce qu’on pourrait appeler une masterclass.

La nouvelle numéro 33 du Minnesota envoie 22 points tous les soirs, et termine deuxième meilleure scoreuse de toute la WNBA derrière Diana Taurasi. Sur les 34 matchs qu’elle dispute avec Minny, six se terminent par des sorties à plus de 30 pions, un record pour l’époque. Pas mal, non ? C’est pas fini. En plus de découper les défenses adverses les unes après les autres, Seimone Augustus est choisie pour disputer le All-Star Game. Oui, Money Mone fait partie de ces exceptions, All-Star dès leur saison rookie. Elle est également nommée dans la deuxième meilleure équipe WNBA de la saison. Collectivement par contre, le Lynx galère toujours autant.

Les saisons s’enchaînent, et Seimone est toujours aussi forte malgré de gros problèmes de blessure. L’arrière alterne entre la WNBA et l’Europe, faute de salaire assez confortable outre-Atlantique, et goûte enfin au succès collectif en remportant l’Eurocup avec Galatasaray en 2009, décrochant le titre de MVP en prime. En WNBA, c’est véritablement en 2011 que sa carrière connaît un tournant. Le Lynx drafte une certaine Maya Moore cette année-là pour venir épauler sa star.

L’effet est immédiat.

Dès la première saison du duo, Minnesota cartonne, au point de décrocher le premier titre WNBA de son histoire. Cerise sur le gâteau, Mone est élue MVP des Finales ! Cette victoire marque les prémices d’une domination quasi sans partage. Le Lynx semble inarrêtable, et ajoute trois nouveaux titres de champion à sa collection : en 2013, 2015 et 2017. Seimone Augustus est alors sur le toit du monde.

Du monde, oui, car en plus de dominer avec Minnesota, où son numéro 33 est désormais retiré, l’arrière rafle tout avec Team USA. Comme si ses quatre titres WNBA ne suffisaient pas, Money Mone s’offre également trois médailles d’or olympiques (2008, 2012 et 2016) et un championnat du monde (2014). À la fin de sa carrière, en 2020, Seimone est un monument du basket féminin et une légende du Lynx, où elle aura passé 14 saisons. Huit fois All-Star, quadruple championne WNBA, MVP des Finales 2011, Rookie de l’année, élue cinq fois dans la All-WNBA Second Team et une fois dans la First Team, bref son palmarès est long comme le bras.

The @Hoophall resume of Seimone Augustus! 🔥

Watch the #24HoopClass Enshrinement Ceremony Sunday at 6:00pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/wGnkbXj5Ev

— NBA (@NBA) October 9, 2024

En plus d’être une joueuse exceptionnelle, Seimone Augustus est une femme inspirante et engagée. Socialement, la légende du Lynx contribue grandement à l’évolution des mentalités. En 2013, son combat pour la légalisation du mariage homosexuel porte ses fruits, puisque l’État du Minnesota décide de légiférer à ce sujet, en l’autorisant de manière officielle. Même son de cloche pour le mouvement anti-raciste “Black Lives Matter”, dans lequel elle est très concernée.

D’ailleurs, s’il est de coutume de dire que les grands joueurs de leur époque inspirent les générations futures, Mone ne fait pas exception à la règle. Elle est même l’une des plus belles représentantes de ce dicton. La preuve, Caitlin Clark, phénomène du basket féminin, a récemment confié que l’une de ses idoles de jeunesse n’était autre que Seimone Augustus. Un beau clin d’œil, surtout quand on sait que Clark vient tout juste de battre le record de points inscrits en une saison par une rookie en WNBA. Record qui était évidemment détenu par Money Mone.

Rewriting the history books has been nothing new to Caitlin Clark, who has passed Seimone Augustus (744) for most points by a rookie in a single WNBA season 🙌

📲Live on X pic.twitter.com/PUbf8QDupA

— WNBA (@WNBA) September 15, 2024

Ce soir, Seimone Augustus s’apprête donc à écrire un nouveau pan de son histoire, en intégrant le prestigieux Hall of Fame. Une histoire déjà bien remplie, et qui restera à jamais comme l’une des plus glorieuses du basketball féminin américain. Alors encore une fois, bravo pour tout, Madame Augustus.