Mike Budenholzer est l’arrivée la plus importante de l’été côté Suns. Placé à la tête du banc de Phoenix, il va avoir la lourde tâche de trouver une alchimie entre Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal.

L’arrivée d’un coach d’élite

Comme son prédécesseur Frank Vogel, Mike Budelholzer arrive avec l’expérience d’un coach qui a déjà gagné un titre. Il fut champion en 2021 avec Milwaukee justement face aux Suns. Bud’ n’est donc plus un ennemi dans l’Arizona, mais un nouvel allié. Une situation qui prête à sourire et sur laquelle Devin Booker a déjà réagi en disant que Mike Budenholzer lui devait une bague. On n’est vraiment pas certain que son nouveau coach soit l’unique facteur de la déchéance des Suns alors qu’ils menaient 2-0, mais il est certain que le Bud a joué un rôle dans cette histoire.

Outre son titre de 2021, le natif de l’Arizona a un palmarès bien fourni : double coach de l’année, une fois avec les Hawks en 2015, puis une seconde fois en 2019 avec les Bucks. Ici, Mike Budenholzer a certainement le plus bel effectif qu’il n’a jamais eu, du moins sur le papier. À Atlanta, il a réussi à envoyer quatre joueurs au All-Star Game alors qu’aucun n’avait l’âme d’un franchise player ou d’un lieutenant d’une équipe qui vise le titre, on accorde le bénéfice du doute à Paul Millsap, tout de même. À Milwaukee, il est parvenu à créer un fort collectif autour de Giannis Antetokounmpo. Maintenant, à Phoenix, il a trois grosses individualités autour desquelles, il doit cimenter un fort collectif.

Mike Budenholzer a donc la lourde tâche de créer une alchimie entre Kevin Durant – Bradley Beal et Devin Booker afin de rentabiliser le bel été passé côté Suns.

Mike Budenholzer : la coach de la situation pour Phoenix

À l’inverse de Frank Vogel, Mike Budenholzer est un champion qui a l’aura d’un champion. Son palmarès parle pour lui contrairement à Voggie qui a pu se reposer sur deux joueurs d’élite, Anthony Davis et LeBron James, pour aller au bout en 2021.

Le Bud lui a réussi à faire de Giannis le meilleur joueur d’une équipe championne. Une franchise titrée contre Phoenix donc. Cette situation donne beaucoup beaucoup plus de crédibilité au nouveau coach des Cactus.

Encore point en sa faveur, son arrivée fait l’unanimité. Il faut dire qu’il est rare de voir des joueurs tirer sur leur nouveau coach avant même le premier match officiel, mais ici force est de constater que la signature de Mike Budenholzer est appréciée par le vestiaire à l’image des nombreuses déclarations qu’on a pu voir dernièrement.

“Je pense que son style de jeu et sa personnalité correspondent parfaitement à l’équipe. C’est évidemment un bon coach, très expérimenté et qui a déjà gagné un titre. Je pense qu’il est parfait pour notre équipe, nos objectifs et ce que nous cherchons à accomplir.” – Grayson Allen “Je l’ai beaucoup observé pendant les Finales et il veut juste gagner. Je me range derrière lui quoiqu’il dise. Cela a toujours été ma devise. Il veut diriger et nous voulons suivre.” – Devin Booker

Au sein de cette équipe de Phoenix, Bud débarque avec un style de jeu qui lui est propre et qui lui correspond centré autour du tir à 3-points. L’an passé, les Suns étaient l’une des équipes qui dégainaient le moins derrière l’arc, seulement 32,6 tirs pris par match, le 5ème pire total de NBA.

Bud’ avait réussi à faire des Bucks une des 5 équipes qui tiraient le plus à 3-points, une performance qu’il compte bien reproduire avec Phoenix. Son obsession pour le tir longue distance est telle qu’il aurait même demander à Jusuf Nurkic de travailler son tir extérieur durant l’été. Même son de cloche du côté de Bradley Beal :

“Coach Bud m’a emmené dans son bureau et m’a montré 5 ou 6 clips de moi où je refusais de prendre un tir à 3-points pour pénétrer et perdre la balle ou prendre un long tir à 2-points. Il m’a dit “juste tire tes 3″”. – Bradley Beal

Tyus Jones : la clé de la cohésion des Suns

Frank Vogel a été décrié à bien des égards et à juste titre, mais force est de constater qu’il n’avait pas un effectif optimal entre les mains. À commencer par l’absence d’un vrai meneur de métier, problème résolu avec l’arrivée de Tyus Jones cet été.

Un véritable braquage pour les Suns, mais qui ravit tous les fans des Cactus. Mike Budenholzer a d’ailleurs fait savoir que le meneur de poche viendrait ajouter un peu de piquant à l’attaque des Suns en compagnie de Devin Booker – Bradley Beal – Kevin Durant et Jusuf Nurkic.

“Tyus peut nous aider à jouer vite. Il est bon pour impliquer ses coéquipiers sur transition, mais aussi sur demi-terrain. C’est un gars qui est toujours parmi les meilleurs passeurs et parmi ceux qui perdent le moins de ballon. Tout le monde parle du nombre de talents que nous, il peut les mettre dans les meilleures dispositions.” – Mike Budenholzer

Son arrivée dans le 5 de départ envoie Grayson Allen s’assoir sur le banc. Le sosie de Jérémy Toulalan va venir dynamiter les défenses en sortie de banc grâce à son incroyable shoot à 3-points où il était leader l’an passé avec une moyenne de 46,1 %.

Comme évoqué par le Bud, Tyus Jones et son back-up, Monte Morris, permettent de maximiser le trio star des Suns. Avec un vrai meneur gestionnaire, les pertes de balle des 4ème quart-temps se feront plus rare de quoi offrir une attaque plus fiable à Phoenix.

Le nouveau coach de Phoenix loue également les qualités sur jeu placé de l’ex-Wizard. Un plus pour les Suns qui n’ont jamais été réputés pour être une équipe qui court beaucoup. Tyus Jones va pouvoir organiser tout ça sur demi-terrain pour apporter de la sérennité aux Cactus.

Quid de la défense ?

Les problèmes défensifs de Phoenix ne sont, malgré tout, pas résolus à commencer par Devin Booker qui n’est pas un joueur de renom dans le domaine. Pour nuancer l’idée que le Book n’est pas un bon défenseur, il faut nuancer par le fait qu’il est capable de faire les efforts, mais uniquement lorsqu’il en a envie. Il suffit de voir ses Jeux Olympiques pour se rendre compte, qu’il est plus que capable de bien défendre. S’il veut suivre le Bud comme il l’a annoncé alors il va devoir se sortir les doigts, pour rester poli.

Mike Budenholzer veut faire de la défense, une partie intégrante de l’identité Suns. À l’intérieur, il a l’aspirateur à rebonds, Jusuf Nurkic, mais aussi Kevin Durant. En plus d’être l’un des ou le meilleur(s) attaquant(s) de l’Histoire, KD a montré des choses intéressantes à la protection de cercle. Depuis deux ans, il est sur ses meilleures moyennes en carrière (un peu moins d’1,5 crêpe aplatie par match) alors qu’il ne rajeunit pas.

L’an passé, les Cactus piquaient peu en défense en étant plus que moyens, dans le domaine. Avec une attaque élite et une défense dans le top 10 de la Ligue, Phoenix se placerait certainement parmi les équipes qui visent sérieusement le titre. Ce qui n’était pas le cas la saison dernière.

En plus, beaucoup tirer à 3-points, cela facilite le repli défensif. Comme quoi l’un ne va pas sans l’autre.