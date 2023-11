Walter Davis, joueur NBA entre 1977 et 1992 s’est éteint ce jeudi 2 novembre à l’âge de 69 ans dans sa Caroline du Nord natale.

Les Tar Heels de Caroline du Nord ont annoncé sur les réseaux sociaux le décès de Walter Davis à l’âge de 69 ans. L’ancien ailier était une légende de l’université dans laquelle il a passé quatre années, de 1973 à 1977. Auteur de performances remarquées, il avait d’ailleurs représenté son équipe, son état et son pays aux Jeux Olympiques 1976, compétition au cours de laquelle il avait glané la médaille d’or.

Legendary Tar Heel Walter Davis Passes Away At Age 69 https://t.co/OgLLY355Zv

— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) November 2, 2023

En NBA aussi, Walter Davis a brillé. Vraiment. Sous le soleil de Phoenix, il a fait ce qu’il faisait de mieux, scorer encore et encore jusqu’à devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise. Un record que ni Charles Barkley ni Steve Nash n’ont réussi à aller chercher.

Son numéro 6 est d’ailleurs retiré et accroché au plafond du Footprint Center de Phoenix.

Six fois All-Star et Rookie de l’année en 1978, Walter Davis a laissé sa marque dans l’histoire de la Grande Ligue et après son passage de onze années dans l’Arizona, il avait également fait le bonheur des fans de Denver pendant quatre saisons et de Portland durant douze petits mois.

Enfin, quel plus bel hommage que de rappeler qu’il est l’un des joueurs qui a le plus inspiré Michael Jordan et l’une des raisons pour laquelle le légendaire numéro 23 a choisi de jouer avec les Tar Heels. Désolé Michael Beasley, mais c’est bien Walter Davis le vrai joueur préféré de notre joueur préféré.

Source texte : Tar Heels de North Carolina