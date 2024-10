LeBron James devrait encore jouer 2-3 ans avant de prendre sa retraite

LeBron James encore en NBA pour un moment ? Invité du Pat McAfee Show, l’insider Shams Charania a ouvert l’hypothèse selon laquelle le King disputerait encore “au moins deux saisons” en NBA voire peut-être trois selon ses envies.

LeBron James va-t-il repousser encore les limites de sa – déjà gigantesque – carrière ? Selon les infos d’ESPN et de Shams Charania, la réponse est plutôt positive puisque l’insider le mieux renseigné du circuit (bonne retraite Woj) a expliqué que le King jouerait probablement deux saisons supplémentaires en NBA et peut-être même une troisième.

“LeBron James is gonna play at least two more years and he could potentially go three..

I don’t think anybody would be surprised if he played beyond next season” ~ @ShamsCharania #PMSLive https://t.co/wLYgf8kyam pic.twitter.com/1C0SvlMTI6

Médaillé olympique cet été avec Team USA et toujours parmi les meilleurs joueurs au monde, LeBron James ne montre aucun signe de ralentissement malgré les printemps qui passent. L’an passé il tournait encore à quasiment 26 points, 8 passes et 7 rebonds de moyenne. Sauf surprise, il devrait encore affoler les compteurs cette saison sous le maillot des Los Angeles Lakers.

Si James pousse le plaisir pour trois années supplémentaires, il irait alors sur ses 43 ans au moment de raccrocher.. Cela lui ferait surtout 24 saisons disputées en NBA, soit un énième record à ajouter à sa longue collection personnelle (avec d’autres qui tomberont probablement). Déjà coéquipier de son fils Bronny chez les Lakers cette saison, le King pourrait ainsi partager les terrains avec son autre fils, Bryce, attendu potentiellement à la Draft 2026. Après ça, il pourra se consacrer tranquillement à son après-carrière, où on lui prédit déjà un rôle de propriétaire dans une franchise NBA, et potentiellement une qui serait créée du côté de Vegas.

Source texte : Shams Charania / Pat McAfee Show