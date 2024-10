La nuit des Français en NBA : première pour Pacôme Dadiet, Rudy Gobert battu à Los Angeles

Après une nuit haute en couleurs, des confettis de Boston à la chaude ambiance de Los Angeles, c’est l’heure de faire le point sur les français ! Un peu de “croissant baguette” dans votre petit déjeuner, parce que ça ne fait jamais de mal et qu’après tout, y’a pas de mal à être chauvin. Cette nuit, Pacôme Dadiet a effectué ses premiers pas en NBA, et Rudy Gobert n’a pas pu empêcher la défaite des Wolves face aux Lakers.

Pacôme Dadiet, premiers pas effectués !

Un match loin d’être simple pour Pacôme Dadiet, qui aurait sans doute préféré meilleur contexte pour démarrer sa carrière en NBA. Remise de bagues à Boston, bamboche du titre NBA 2024 et pour fêter ça… pluie de 3-points absolument infernale infligée par la bande d’un Jayson Tatum étincelant. Le rookie des Knicks s’en sort avec 13 minutes de jeu, pour 3 points et 1 rebond. Étape protocolaire du premier tir en carrière effectuée, place désormais au long marathon de la régulière !

Rudy Gobert intéressant à Los Angeles

Pour le pivot, qui a marqué l’actualité NBA juste avant le match en ayant signé une prolongation de 110 millions sur 3 ans chez les Wolves, la rencontre face aux Lakers n’a pas été mauvaise sur le plan individuel : 13 points, 14 rebonds, 2 passes et 1 contre à 5/8 au tir. Il a souvent pris de bonnes positions dans la raquette, distribué quelques caviars à ses collègues… mais collectivement, les Wolves n’ont pas réussi à suivre les Angelinos d’un Anthony Davis bien trop fort.

Armel Traoré (Lakers) n’était lui pas sur la feuille de match.

