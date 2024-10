NBA Top 10 : Rui Hachimura met Rudy Gobert sur le poster

La NBA a repris cette nuit et c’est donc le grand retour des Top 10 du matin ! On se fait cette première compilation de la saison avec les croissants et le café.

Jayson Tatum a lancé sa saison à la perfection. Grosse perf, gros tomar et une place dans le premier Top 10 de l’année.

Jericho Sims n’a pas fait le poids cette nuit mais il s’est au moins servi un Kornet de fraise sur cette action.

Jayson Tatum se la joue Kobe Bryant pour enrhumer la défense des Knicks. Le Mamba est fier de là haut.

LeBron James année 22 mais toujours aussi athlétique dès qu’il s’agit de démolir du cercle.

Luke Kornet a probablement marqué le panier le plus facile de sa saison.

Défense puis contre-attaque en solitaire, Jaylen Brown n’a besoin de personne.

Dalton Knecht fait parler des qualité de passeur et Jaxson Hayes est toujours un marsupilami.

LeBron James quasiment 40 ans hein..

Rui Hachimura affiche Rudy Gobert sur un gros poster.

Décidément une mauvaise nuit pour Rudy Gobert, qui se fait salement contrer par Anthony Davis sous le cercle.