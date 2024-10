Le match d’ouverture ne s’est pas vraiment passé comme espéré pour New York. Non seulement les Knicks ont pris l’eau cette nuit face aux Celtics, mais en plus ils ont subi une véritable avalanche à 3-points. De quoi dégoûter le joueur new-yorkais Josh Hart.

29 tirs primés. Les Celtics ont planté 29 tirs primés cette nuit contre New York, égalant ainsi un record NBA. Les Knicks n’ont pas pu rivaliser et ont fini par s’incliner 132-109.

Après le match, Josh Hart a été interrogé sur l’explosion offensive de Boston. Sa réponse symbolise parfaitement son impuissance.

“La NBA doit faire un test anti-dopage sur tous ces gars-là. Je vous le dis, j’ai jamais vu un truc pareil.”

Josh Hart on the Celtics' hot shooting:

"The NBA needs to drug test all of them, I'll tell you that right now. I ain't ever seen nothing like that before" 😭 pic.twitter.com/urNChH3Rpu

— Knicks Videos (@sny_knicks) October 23, 2024

C’est peut-être le plus beau compliment que Josh Hart aurait pu faire à Boston après ce premier match de saison régulière.

Dégoûtés, humiliés, les Knicks viennent de se rendre compte – très brutalement – de l’écart qui existe encore entre eux et le champion NBA en titre. L’équipe de New York est souvent considérée comme le premier concurrent des Celtics à l’Est après le gros recrutement réalisé à l’intersaison (Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns), mais les Verts ont rappelé à tout le monde qu’il faudra se lever de bonne heure pour aller les chercher.

La bonne nouvelle pour les Knicks, c’est qu’ils ont toute la saison pour progresser collectivement. Boston a aujourd’hui l’avantage de la continuité, continuité que New York doit encore construire malgré la très belle campagne de l’an dernier. Les deux équipes se croiseront à nouveau début février, peu avant le All-Star Break. Un match qui servira de test pour juger de la progression des hommes de Tom Thibodeau.

__________

Source texte : Knicks Videos SNY