Le “Revenge Tour” de Jayson Tatum a officiellement commencé

Champion NBA pour la première fois en juin dernier, Jayson Tatum a pourtant connu un été compliqué, entre critiques sur ses performances en Playoffs et surtout son rôle de chauffeur de banc avec Team USA durant les JO de Paris 2024. Il ne lui a fallu qu’un match dans cette nouvelle saison NBA pour montrer qu’il ne fera aucun cadeau cette année.

37 points, 4 rebonds, 10 passes, 14/18 au tir dont 8/11 à 3-points, le tout en seulement 30 minutes.

Le match parfait en NBA n’existe pas, mais Jayson Tatum n’est pas passé très loin cette nuit. Lors de l’Opening Night face aux Knicks, et après la traditionnelle cérémonie de remise de bagues, JT a lâché une véritable masterclass pour guider les Celtics vers une retentissante victoire 132-109.

Jayson Tatum ce soir contre New York :

37 points

4 rebonds

10 passes

1 ballon perdu

14/18 au tir (!!)

8/11 à trois points

Un chef d’œuvre d’Opening Night pour JT qui a été écœurant de facilité et d’efficacité.

Souvent, remporter un titre NBA permet de fermer la plupart des bouches. C’est le plus grand accomplissement possible, celui qui vous fait habituellement changer de dimension. Mais dans le cas de Jayson Tatum, les critiques étaient toujours là cet été. Des critiques liées notamment à son manque de réussite offensive en Playoffs, ce qui a laissé la place à Jaylen Brown pour être MVP des Finales de Conférence Est et des Finales NBA.

Les critiques ont ensuite laissé place à certaines moqueries, quand le coach de Team USA Steve Kerr l’a cloué au banc de touche lors des Jeux Olympiques, notamment en demi-finale contre la Serbie (zéro minute de jeu). “Un problème mathématique” selon Kerr, un énorme manque de respect selon tous les fans de Boston.

Malgré tous ses accomplissements en carrière, malgré son titre de champion NBA, Jayson Tatum (26 ans) peine encore à faire l’unanimité alors qu’il espère devenir le nouveau visage de la NBA. Juste ou injuste, qu’il l’accepte ou pas, JT compte bien mettre tout le monde d’accord cette saison.

Sa première performance face aux Knicks pourrait bien être un aperçu des choses à venir : le début d’une campagne de MVP. La saison 2024-25 sera-t-elle celle où Jayson Tatum met tout le monde d’accord ? Y’a moyen…