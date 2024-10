Cette nuit de NBA a été marquée par une grande première historique : LeBron James qui joue avec son fils en match officiel. Après la rencontre, le King a fait part de sa joie de vivre ces moments avec Bronny.

Il aura donc fallu attendre un quart-temps et demi pour voir LeBron James et son rejeton écrire l’histoire de la NBA. Les deux James n’auront pas partagé le terrain très longtemps mais l’important était ailleurs. C’est un rêve qui se réalise pour Bron Bron et son fils. Non seulement ils vont jouer dans la même Ligue mais aussi dans la même équipe !

Historique : le moment où LeBron et Bronny James sont entrés ensemble sur un parquet NBA ! 🥹❤️ pic.twitter.com/4dwKZ27j3v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 23, 2024

Ce jour de grande première n’était en plus pas anodin. Certes il s’agissait du premier match des Lakers cette saison mais ce mardi était aussi la date d’anniversaire de la fille de LeBron James, Zhuri, qui célébrait ses 10 ans en regardant son père et son frère jouer au basket.

Today is a great day for the James family ❤️

(🎥 @LoJoMedia) pic.twitter.com/HibVWVOFB8

— NBACentral (@TheDunkCentral) October 23, 2024

En interview d’après-match, LeBron a insisté sur l’importance de la famille dans sa vie et son bonheur de pouvoir encore être dans la Ligue au moment où on son fils l’intègre. Lui qui a tant donné pour sa carrière professionnelle peut enfin allier (un peu) vie professionnelle et vie personnelle, en cotôyant son fils tous les jours à l’entrainement.

“It’s always been family over everything” – LeBron

“That’s a crazy moment I’ll never forget” – Bronny pic.twitter.com/ESeJ2lrf1M

— NBA (@NBA) October 23, 2024

« J’ai perdu beaucoup de temps à cause de cette ligue, par engagement envers cette Ligue […]. Alors, vivre ce moment, où je joue encore et où je peux jouer aux côtés de mon fils, c’est l’un des plus beaux cadeaux que j’ai jamais reçus de Dieu. »

Pour le King, cette journée fut tout simplement parfaite, un grand jour pour deux de ses enfants. Des propos rapportés par Ben Golliver du Washington Post.

« Tout s’est bien passé aujourd’hui. Dès mon réveil, j’ai vu ma fille avant qu’elle n’aille à l’école. Puis je suis allé au travail et j’ai vu mon fils au travail ».

Source texte : The Athletic / Washington Post