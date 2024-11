D’Angelo Russell déjà mis sur le banc par J.J. Redick…

Avec quatre défaites en cinq matchs, dont la dernière à Memphis cette nuit, les Lakers sont dans le dur et J.J. Redick commence à prendre des décisions tranchées. Il a par exemple benché D’Angelo Russell contre les Grizzlies.

DLo n’est pas étranger au fait d’être mis sur le banc par son coach. Cela lui est arrivé à plusieurs reprises avec les Lakers en Playoffs ces deux dernières années. Sauf que là, Russell s’est transformé en tourneur de serviette dès le huitième match de la saison régulière.

Dans la défaite de Los Angeles à Memphis cette nuit, D’Angelo Russell n’a joué que 22 minutes au total. C’est son plus faible temps de jeu de la saison, lui qui tournait à plus de 31 minutes par soir avec seulement deux rencontres sous la barre des 30 avant ce match. Pire encore, DLo n’a pas joué les 17 dernières minutes de la rencontre face aux Grizzlies. J.J. Redick s’est justifié en conférence de presse.

“Le niveau d’intensité, le fait de prêter attention aux détails, ce genre de choses dont nous avons parlé avec lui pendant deux semaines. Il y a des moments où il a été très bon sur ce genre de choses. Mais à d’autres moments, il retombe dans certaines habitudes. Mais ce n’était pas une punition. J’ai simplement pensé que pour avoir une chance de gagner ce match, c’était la voie que nous devions prendre.”

En résumé : D’Angelo Russell manque de rigueur – en particulier sur le plan défensif – et les Lakers ne comptaient plus sur lui pour tenter de gagner à Memphis. Ce choix tranché n’a néanmoins pas aidé Los Angeles à s’imposer, les Californiens s’inclinant 131-114 face aux Grizzlies.

JJ Redick said D’Angelo Russell only played 22 minutes tonight because of Russell’s “level of compete” and “attention to detail.” He said he felt Russell reverted to old habits and Redick wanted to see more of Gabe Vincent out there.

Accordant 23 minutes au meneur Gabe Vincent cette nuit, J.J. Redick tente de trouver des solutions pour remettre les Lakers sur les bons rails après un début de saison qui avait hypé beaucoup de monde. Le premier road-trip des Purple and Gold cette saison est un vrai échec, l’équipe de Los Angeles ne montrant pas le visage des premiers matchs gagnés à la maison.

Bonne nouvelle pour les Lakers, ils reviennent désormais dans la Cité des Anges pour trois matchs (Sixers, Raptors, Grizzlies). Reste à voir quel rôle occupera D’Angelo Russell dans ces rencontres…

Source déclaration : ESPN / The Athletic