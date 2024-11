En s’imposant de trois petits points face au Heat cette nuit, les Suns ont remporté un nouveau match serré en ce début de saison NBA. Cela fait maintenant six victoires de six points ou moins pour la bande de Kevin Durant. Un excellent bilan, surtout quand on se souvient des galères de Phoenix dans le money-time l’an passé.

La saison dernière, les Suns avaient pris la mauvaise habitude de foirer leurs quatrièmes quart-temps, laissant échapper beaucoup de victoires en cours de route. Cette année ? C’est tout l’inverse.

Sur leurs huit premières rencontres de la saison régulière 2024-25, les Cactus ont disputé six matchs qui se sont joués dans le clutch (cinq dernières minutes d’un match avec cinq points d’écart). Le bilan ? Six victoires pour aucune défaite.

Peut-être plus impressionnant encore, les Suns affichent un net rating de… +51,4 durant le money-time, avec une efficacité offensive de 132,1 points marqués pour 100 possessions et une efficacité défensive de 80,7 points encaissés pour 100 possessions. En résumé, Phoenix possède tout simplement la meilleure attaque et la meilleure défense NBA quand les matchs sont serrés.

C’est ce qu’on appelle enclencher le mode “killer”.

Les Suns dans le clutch cette saison

Victoire contre les Clippers, 116-113 en prolongation

Victoire contre les Lakers, 109-105

Victoire contre les Clippers, 125-119

Victoire contre les Blazers, 103-97

Victoire contre les Sixers, 118-116

Victoire contre le Heat, 115-112

Le dernier exemple, c’était cette nuit face au Miami Heat.

Après un gros run à la fin du troisième quart-temps (15-3), les Suns se sont retrouvés au coude-à-coude avec Miami durant l’ultime période. Ultime période remportée 31-25 pour finalement s’imposer de trois petits points.

Les ingrédients de cette victoire, ce sont à peu près les mêmes que ceux qui expliquent les autres succès cette saison. Offensivement, il y a beaucoup plus de cohérence et de rythme que la saison dernière. Moins d’isolation, plus de mouvement, plus de tirs à 3-points (notamment en catch-and-shoot). Pas de doute, c’est la patte Mike Budenholzer.

Après les stops défensifs, ça n’hésite pas à pousser en transition pour obtenir de meilleurs shoots, notamment grâce à la présence du meneur Tyus Jones. Ce dernier – recruté pour une bouchée de pain à l’intersaison – est souvent dans les bons coups. Il apporte du decision-making de grande qualité et permet à des Kevin Durant, Devin Booker ou encore Bradley Beal d’évoluer plus off the ball. Clairement, les Suns utilisent mieux leur énorme potentiel offensif cette saison et la qualité des shoots pris en attaque est bien meilleure que par le passé.

KD's red-hot night guided the Suns to their 6th straight win!

☀️ 32 PTS (13-23 FGM)

☀️ 8 REB

Phoenix is now 7-1 after beating the Heat

November 7, 2024

Exemple tout simple : Jones et Durant ont enchaîné les jeux à deux dans le quatrième quart, le deuxième posant un écran pour le premier avant de recevoir le ballon face à un mismatch (souvent Tyler Herro). Le talent de KD a ensuite fait le reste, lui qui a encore lâché une masterclass en matière de shotmaking face au Heat (11 points dans le dernier quart).

“On reste calmes face à l’adversité. Personne ne panique sur le banc, les coachs ne nous crient pas dessus. On essaye d’être bons à chaque possession, et on voit ce que ça donne. Le coach a demandé des temps-morts quand ils ont fait des runs, on a marqué en sortie de temps-mort et on a fait les stops. C’est la clé.” – Kevin Durant après le match

Si les Suns sont plus efficaces et moins prévisibles en attaque, ils montrent aussi une vraie solidité défensive. Phoenix est la huitième défense NBA en ce début de saison et ça s’est vu dans le dernier quart. Les Suns ont fait déjouer l’attaque du Heat (certes pas la plus redoutable) en montrant intensité et discipline.

On a vu Kevin Durant se coltiner Jimmy Butler avec succès, on a vu un vrai effort collectif (sans Ryan Dunn, touché à la cheville), on a vu un groupe qui possède de la fierté à l’idée de défendre son propre panier. Certes tout n’est pas parfait, et Phoenix a parfois eu du mal à bien conclure ses possessions défensives (13 rebonds offensifs pour Miami) mais c’est hyper encourageant. Plus globalement, on voit pas mal de hustle plays des deux côtés du terrain côté Suns, Royce O’Neale en tête mais aussi Jusuf Nurkic, qui a encore aspiré 18 rebonds cette nuit tout en prenant le dessus sur Bam Adebayo.

That's it from Footprint Center.

Phoenix Suns 115 Miami Heat 112 F.

7-1 match best start ever through 8 games.

Kevin Durant clutch bucket 16.8 seconds left.

Suns off Thursday, head to Dallas for rematch Friday against Mavericks (5-3).

Beat Mavs 114-102 home opener. #Suns

November 7, 2024

Avec sept victoires en huit matchs, les Suns égalent le meilleur début de saison de leur histoire. Ils n’ont pas affronté beaucoup de cadors mais ça gagne les matchs serrés, et ça c’est déjà une énorme différence par rapport à la saison passée.