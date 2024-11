Grosse grosse nuit de NBA qui se termine, avec douze matchs au menu et quelques perfs dont on se souviendra longtemps, à commencer par celle d’un jeune Français répondant au doux prénom de Zaccharie. Envoyez le gros gros gros résumé, et bonne journée !

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

7 points et 6 rebonds à 3/4 au tir pour Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Pistons, on a mélangé leurs stats ça fait plus mieux.

Zaccharie Risacher a claqué le meilleur match de sa jeune carrière face aux Knicks avec 33 points et 7 rebonds, on a passé la nuit debout, littéralement.

Pacôme Dadiet a passé sa nuit assis, littéralement.

Armel Traoré passe toujours derrière Brownie James dans la rotation des Lakers.

15 points, 6 rebonds et 3 contres pour Victor Wembanyama face aux Rockets, un gros contre sur Jalen Green, mais une grosse défaite aussi.

Sidy Cissoko a profité du blow-out pour marquer ses premiers points de la saison (5 points, 2 rebonds et 2 passes)

Ousmane Dieng a fait son petit match à Houston (6 points et 4 rebonds à 100% au tir)

7 points, 4 rebonds et 2 passes pour Nico Batum face aux Sixers

4 points pour Guerschon Yabusele face à son ancien capitaine en sélection.

Le highlight de la nuit

BRANDON MILLER FOR THE WIN !

Après avoir perdu la balle sur la possession précédente et donné une cartouche décisive aux Pistons… c’est FORT ! pic.twitter.com/K7zZ6PpQJq https://t.co/vdb2FmdwfA

Le point TTFL du matin

Les classements

