Highlights : les 29 points de Russell Westbrook face au Thunder

Russell Westbrook a retrouvé sa franchise historique cette nuit, et visiblement ça lui a fait du bien. Le meneur de jeu a réalisé sa meilleure performance de la saison face au Oklahoma City Thunder avec 29 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Qui a besoin de Jamal Murray finalement ?

Agressif et efficace : la version de Russell Westbrook que tout le monde préfère. Et si le Brodie avait eu du mal à sortir ses habits de fête depuis le début de la saison, cette performance face aux Oklahoma City Thunder ramène en 2016 ; un bol d’air et de nostalgie.

Le nouveau meneur de jeu des Denver Nuggets a envoyé 29 points, 6 rebonds et 6 passes décisives à 10/15 au tir et 3/4 de loin. Surtout, il a prouvé que la connexion avec son pivot Nikola Jokic était de plus en plus établie et que, dans de bons soirs, ils étaient capables de faire tomber n’importe qui en NBA.

RUSSELL WESTBROOK TONIGHT:

29 POINTS

6 REBOUNDS

6 ASSISTS

66% FG pic.twitter.com/OOZlbMIxAX

Le talent ne s’envole pas et Russell Westbrook en a plein les mains. Grâce à ses drives à répétition et son adresse longue distance, il a toujours semblé avoir une solution pour faire craquer la pourtant très étouffante, défense du Oklahoma City Thunder. Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort et Alex Caruso … très peu pour lui.

Les amoureux du joueur vont pouvoir se régaler avec cette compilation de highlights qui rappelle ses meilleures années … même s’il manque quand même quatre rebonds et quatre passes décisives pour que le mode rétro soit complètement activé !