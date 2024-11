Domantas Sabonis est un des joueurs les plus propres de la Ligue et il l’a prouvé ce soir face aux Toronto Raptors. Le Lituanien a compilé 17 points, 11 rebonds et 13 passes décisives à 6/6 au tir, 5/5 aux lancers et aucune perte de balle. Le rêve de tout entraîneur de basket-ball.

Tirer six fois et marquer 17 points, c’est le signe d’une performance efficace. Y rajouter 13 passes décisives et 11 rebonds, c’est le signe d’un performance énorme. Domantas Sabonis a le don de clôturer les nuits avec des matchs magnifiques en NBA. Pour les gens qui se réveillent à 6h00 et regardent le dernier quart-temps du dernier match chaque matin, il est sans doute le meilleur joueur du monde.

Vexé de ne pas être dans le Top 5 des meilleurs pivots actuel d’Alex et Bastien, le Lituanien a profité de la faible raquette des Raptors pour faire gagner son équipe (122-107) et rappeler de quoi il était capable. Domas est un aspirateur à rebonds, le deuxième meilleur passeur du monde à son poste et un scoreur accompli. Jakob Poeltl a plus souvent vu son dos que son visage cette nuit.

En plus de ce triple-double sans tir manqué, le fils d’Arvydas a rentré tous ses lancers et n’a perdu aucun ballon. Un match tellement propre qu’il n’avait pas été réalisé depuis la saison 1977-78 !

Suffisant pour être sélectionné pour le All-Star Game cette année ?