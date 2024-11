Ça y est, Zaccharie Risacher a explosé et a réalisé une performance de numéro 1 de Draft. C’est déjà une formidable raison d’être heureux, mais ce n’est pas le seul français a s’être illustré cette nuit sur les parquets de NBA. Envoyez le récap !

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

Nuit compliquée pour le crack de Cholet. Souvent disponible en attaque, l’ailier semble parfois oublié par ses coéquipiers. Un seul tir tenté en 12 minutes face aux Pistons et pourtant, la tentative a fait ficelle. 3 points et 1 rebond … ça part de là.

Moussa Diabaté

Depuis le début de saison, le pivot français rentabilise ses (trop) petites minutes sur les parquets. Cette nuit, il a été l’auteur de 4 points et 5 rebonds en 7 minutes ! Imaginez s’il en jouait 36 …

Zaccharie Risacher

Une classe de maître ! Le numéro 1 de la Draft a fermé de nombreux caquets en réalisant, peut-être, la plus belle performance d’un rookie cette saison en NBA. 33 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres à 11/18 au tir et 6/10 de loin. Il y a des matins qui sont plus beaux que d’autres et grâce à Zacch’ ce jeudi en est un.

No. 1 overall pick Zaccharie Risacher had it ROLLING in the @ATLHawks win!

🔥 33 PTS (career high)

🔥 7 REB

🔥 6 3PM

🔥 3 STL

🔥 11-18 FGM

A career day for a career just underway 🌟

November 7, 2024

Pacôme Dadiet

Il a été Tom Thibodeauthisé !

Armel Traoré

Il a été Pacôme Dadietisé !

Victor Wembanyama

Les performances de l’Alien face aux Houston Rockets suivent et se ressemblent. Il a toujours du mal face à l’excellent plan de jeu texan construit autour d’un Dillon Brooks sans cesse sur son dos. 15 points, 6 rebonds et 3 contres … la bonne nouvelle c’est que Wemby ne recroisera Houston plus qu’une fois cette saison.

WEMBY STUFFS JALEN GREEN’S VICIOUS ATTACK pic.twitter.com/rdlGl4MbgA

— WembyMuse (@Wemby_Muse) November 7, 2024

Sidy Cissoko

Vous prenez le paragraphe de Moussa Diabaté et vous faites copier-coller (en enlevant le mot pivot). L’autre français des Spurs s’est montré avec 5 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 2/3 au tir en 8 minutes.

Ousmane Dieng

L’ailier n’a rien à se reprocher malgré la première défaite de la saison du Oklahoma City Thunder. En 10 minutes sur les parquets, il a compilé 6 points et 4 rebonds à 100% au tir. Mark Daigneault continue à le maintenir dans la rotation et c’est une excellente (et logique) nouvelle.

Nicolas Batum

On en a assez d’écrire que Nicolas Batum a fait du Nicolas Batum … mais Nicolas Batum a fait du Nicolas Batum. 20 minutes de jeu avec 7 points, 2 rebonds, 3 interceptions et de la grosse défense … si ça c’est pas du Nicolas Batum …

Guerschon Yabusele

Rencontre plus discrète que ses dernières sorties, mais le pivot intérimaire des Philadelphia Sixers reste plutôt efficace. 4 points, 1 rebond, 2/3 au tir en 10 minutes … on se demande juste d’où vient cette baisse de temps de jeu.

