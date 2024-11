Le retour de Paul George chez les Los Angeles Clippers ne s’est pas très bien passé pour l’ailier malgré une performance individuelle de qualité. Ses Philadelphia Sixers sont derniers de NBA et ont vu Tyrese Maxey sortir sur blessure. Le début de saison est COMPLIQUÉ.

Paul George a enfin découvert l’Intuit Dome, nouvelle antre des Los Angeles Clippers … mais il l’a fait en tant que visiteur. Son seul passage par la salle de Steve Ballmer cette saison restera un mauvais souvenir avec la victoire claire et nette de la franchise californienne.

Norman Powell et les siens se sont envolés dans le troisième quart-temps et n’ont jamais été revus, malgré les 18 points, 7 rebonds et 3 passes décisives à 7/9 au tir du nouvel ailier des Philadelphia Sixers.

Paul George drills his first bucket back in LA!pic.twitter.com/DzIAg3nIXX

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) November 7, 2024

Et la défaite n’est pas la seule mauvaise nouvelle du soir pour les hommes de Pennsylvanie. Après 32 minutes de jeu, Tyrese Maxey est sorti du terrain touché à l’ischio-jambier. Le diagnostic n’est pas encore tombé, mais si son absence venait à durer, les choses commenceraient à sentir mauvais dans le vestiaire de Nick Nurse.

Status alert: Tyrese Maxey (hamstring) won’t return Wednesday.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) November 7, 2024

Les Sixers sont actuellement derniers de NBA avec 1 victoire pour 6 défaites. Un début de saison horrible qui s’explique en grande partie par l’absence de Joel Embiid et le retour, seulement très récent de Paul George. Seulement, il ne faudrait pas que ça dure, avec un marché de l’été aussi ambitieux, les envies des dirigeants et des fans sont bien plus élevées, les victoires doivent commencer à arriver !