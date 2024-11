En marge du match Celtics – Warriors cette nuit, le sujet du temps de jeu accordé à Jayson Tatum aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est revenu sur la table. On rappelle que Steve Kerr – entraîneur de Golden State – était à la tête de Team USA cet été, et il n’a aucun regret concernant sa gestion de la star de Boston.

Steve Kerr savait qu’il allait recevoir un accueil pas très chaleureux à Boston. Sans surprise, le coach des Warriors a été conspué par le public de Boston après l’introduction du cinq majeur de Golden State, les fans n’ayant pas oublié son très faible temps de jeu accordé à Jayson Tatum durant les JO de Paris 2024 (avec notamment zéro minute contre la Serbie en demi-finale).

A whole lot of boos for Steve Kerr at TD Garden. pic.twitter.com/WXtS9hF887

— Conor Ryan (@ConorRyan_93) November 7, 2024

Après le match, Steve Kerr s’est exprimé sur ce sujet très sensible à Boston, et a justifié ses décisions estivales à travers le résultat final (via Yahoo Sports).

“On était déterminés à gagner, et on a remporté la médaille d’or. Je n’y ai donc pas beaucoup réfléchi, si ce n’est que je n’ai pas apprécié le fait de ne pas faire jouer Jayson contre la Serbie, ni Joel contre le Soudan du Sud. Ce ne sont pas des décisions amusantes, mais nos joueurs ont tous été extraordinaires. Ils se sont engagés les uns envers les autres, ils se sont engagés à gagner la médaille d’or. Ils ont ramené l’or à la maison pour leur pays… C’est ça la vraie histoire.” – Steve Kerr

Pour rappel, au moment des JO, Jayson Tatum sortait d’un titre de champion NBA remporté avec les Celtics, avec trois nominations de suite dans la All-NBA First Team et une médaille d’or remportée aux JO de Tokyo en 2021. Pour beaucoup, et en particulier les fans de Boston, JT méritait ainsi bien plus de considération de la part du coach de Team USA.

Au final, Steve Kerr pourra toujours se reposer sur le titre de champion olympique remporté à Paris, mais quelque chose nous dit qu’il ne sera plus jamais le bienvenu à Boston…

__________

Source texte : Yahoo Sports