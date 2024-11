Paul George revenait à Los Angeles cette nuit et découvrait l’Intuit Dome, nouveau théâtre des matchs des Clippers. Un retour pas forcément dans la joie et la bonne humeur puisque l’ailier a majoritairement été sifflé par ses anciens fans. Une situation qu’il juge “stupide”.

Les Los Angeles Clippers se sont imposés assez largement face aux Philadelphia Sixers cette nuit, mais l’événement de la rencontre, c’était le retour de Paul George devant son ancien public. L’ailier n’a pas été reçu avec les honneurs puisqu’il a été copieusement sifflé par les fans californiens.

Après la rencontre, Tomer Azarly, journaliste pour Clutch Points, lui a demandé ses ressentis sur la situation :

“C’est stupide. J’étais un agent libre. Je n’ai pas exigé de transfert ou été à l’encontre de l’équipe. Ils m’ont présenté une offre, mais j’ai fait ce qui était le mieux pour moi. Il y a eu des applaudissements, c’est pour ces fans que j’ai joué. Il y a eu des huées, je n’ai pas compris.”

“I mean it’s stupid. I was a free agent. It wasn’t something that I demanded a trade or went against the team. They presented a team friendly offer and I did what was best for me. There were cheers, those are the ones I played for. There were boos, I didn’t get it.”

Même s’il s’agissait d’un retour, Paul George découvrait une nouvelle arène puisqu’il n’avait pas encore joué dans le nouvel Intuit Dome de Steve Ballmer. Une expérience appréciée par le joueur qui a tenu a féliciter son ancien propriétaire :

“C’était super. J’aurais aimé qu’il y ait un peu plus de monde. Je n’ai pas trouvé qu’il y avait assez de monde pour que ce soit le stade des Clippers. Mais l’arène, ce truc est incroyable, ce qu’a fait Ballmer. C’est la meilleure arène pour jouer… Je crois que j’ai gagné contre The Wall, 2 sur 2 (aux lancers-francs).

“It was great. I wish it would’ve been a little more packed out. I didn’t think it was quite packed for this to be the Clippers’ very own. But the facility, this thing is amazing, what Ballmer did. It’s the best arena to play in… I think I won The Wall, 2-for-2.”

Le nouveau joueur des Philadelphia Sixers a été auteur d’un match correct avec 18 points, 7 rebonds et 3 passes décisives à 7/9 au tir.