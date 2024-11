Zaccharie Risacher a posé son premier classique en NBA avec 33 points sur le museau des Knicks. Bien évidemment après cette rencontre, Zacch’ est revenu sur cette performance.

Peut-être qu’avant la rencontre, Zaccharie Risacher était contrarié de voir qu’il n’était même pas dans le top 5 des rookies selon la NBA. Le Frenchy avait à cœur de faire passer un message et ce fut chose faite du haut de ses 33 points à 11/18 au tir face aux Knicks.

Après cette énorme performance, il a interrogé sur les raisons qui ont conduit à cette nuit si spéciale et selon l’intéressé, rien n’a changé par rapport à d’habitude.

“Je démarre chaque match avec la même mentalité et l’envie de gagner tous les soirs. Je veux toujours faire de mon mieux et parfois mon mieux c’est 33 points. Je fais tout ce que je peux pour avoir un impact sur le jeu. Parfois, c’est en défense et d’autres fois c’est en attaque.” – Zaccharie Risacher