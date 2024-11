Les Denver Nuggets se sont imposés cette nuit face au Oklahoma City Thunder grâce, notamment, à une très belle performance de Russell Westbrook. Le meneur de jeu pense que son équipe est meilleure que leurs adversaires du soir.

Une belle victoire, ça donne confiance, et Russell Westbrook a décidé d’en être le meilleur exemple. Les Denver Nuggets, auteurs d’un début de saison compliqué, se sont imposés cette nuit face au Oklahoma City Thunder, qui était jusque-là invaincu.

Les hommes de Mark Daigneault sont craints par une grosse partie de la NBA, mais pas par le “Brodie” qui estime que le succès du soir montre la supériorité de la franchise du Colorado. C’est du moins ce qu’il a affirmé en interview d’après-match :

“À l’instant T, ils ont le meilleur bilan, mais je pense qu’on a la meilleure équipe, et ce soir, on l’a montré.”

Russell Westbrook after beating the Thunder:

“Right now they got the best record but I feel like we got a better team and tonight we showed that”pic.twitter.com/hRi8QyFypE

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) November 7, 2024

Les Denver Nuggets et le Oklahoma City Thunder sont deux prétendants au titre cette saison en NBA et ce genre de déclaration pourrait bien faire monter la tension avant d’éventuelles retrouvailles en Playoffs. Pour le moment, les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander montrent une meilleure défense et une meilleure profondeur d’effectif, mais Jamal Murray n’est toujours pas en plein possession de ses moyens et pourrait, au fil de la saison, rééquilibrer la balance.

Surtout, les hommes de Mike Malone possède un énorme atout qu’aucune autre équipe ne peut se targuer d’avoir : Nikola Jokic. Le pivot Serbe a été une nouvelle fois exceptionnel cette nuit avec 23 points, 20 rebonds et 16 passes décisives.

Alors, à quelle équipe va votre préférence ?