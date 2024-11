Pour la première fois de la saison, le Oklahoma City Thunder est tombé, et si la responsabilité en incombe à tout le groupe de Denver Nuggets, c’est encore une fois principalement Nikola Jokic qui a mené la charge. Le pivot serbe a envoyé 23 points, 20 rebonds et 16 passes décisives … comme si c’était normal.

L’année dernière, Nikola Jokic conseillait à Chet Holmgren de “devenir un peu plus gros“, ce n’est pas le match de la nuit qui a du le faire changer d’avis. Si le jeune pivot du Thunder fait déjà peur à une immense partie de la ligue et n’a pas réalisé une mauvaise performance face aux Nuggets (15 points et 10 rebonds, malgré une adresse discutable), il s’est tout de même fait manger par son vis-à-vis serbe … ça arrive à d’autres.

Le sosie de Gru a régalé, une fois de plus, en réalisant son quatrième triple-double en sept matchs cette saison. Celui-là étant, d’assez loin, le plus gras de tous. 23 points, 20 rebonds et 16 passes décisives, face à sans doute, la meilleure équipe NBA depuis la reprise, c’est de la performance de triple MVP !

Nikola Jokic this season:

28.8 PPG (5th)

13.5 RPG (1st)

11.0 APG (1st)

Would be the first player in NBA history to lead the league in RPG & APG in the same season. pic.twitter.com/Ds1VtfKZol

— StatMamba (@StatMamba) November 7, 2024

Dire que tous les ballons passent par lui lorsqu’il est sur le parquet relève de l’euphémisme, mais Nikola Jokic a le don d’en transformer une bonne partie en or. Si Michael Porter Jr, Christian Braun et Russell Westbrook ont tous dépassé la barre des 20 points cette nuit, ils le doivent en grande partie aux caviars de leur pivot.

Russell Westbrook has done a great job of making the entry pass to Nikola Jokić and then cutting right to the rim when his defender helps. Done that multiple times today. pic.twitter.com/ySXZyvqtkD

— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) November 7, 2024

Même si l’équipe des Denver Nuggets semble affaiblie depuis le début de saison, le Serbe a rappelé une règle simple : tant qu’il fera partie de l’effectif, la franchise du Colorado sera tout le temps dangereuse. Le Oklahoma City Thunder l’a appris à ses dépens.