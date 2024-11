La relation entre Trae Young et les Knicks est pour le moins particulière. Ici, pas de place à l’amour, mais à la détestation des deux côtés. Avec la victoire d’Atlanta, Ice Trae n’a pas manqué de remettre une petite pièce dans la machine en fin de match.

Depuis 3 ans et demi, Trae Young est l’ennemi public numéro 1 de tout New-York. Le meneur de poche avait chambré les fans de la Big Apple lors de cette fameuse série de Playoffs, en 2021. Depuis, les résidents de la ville qui ne dort jamais n’en démordent pas et ne ratent aucun duel face au jeune faucon. Pour peu qu’il y ait une victoire au bout et c’est l’efferverscence dans toute la Grosse Pomme.

Les fans les plus motivés sont prêts à rallier les 1 500 kilomètres qui séparent Atlanta de New York afin de pouvoir siffler Trae Young en direct. Hier soir, les supporters des Knicks étaient nombreux à la State Farm Arena. Si cela a surpris le héros du soir, Zaccharie Risacher, ça a amusé Trae Young.

En fin de rencontre, TY a cherché à s’assurer que les fans venus de la Big Apple avaient bien trouvé la porte de sortie de la salle. Comme quoi, contrairement à ce qu’on pense du côté de la Statue de la Liberté, Trae est un chic type avec un bon fond.

La rivalité entre Trae Young et les Knicks régale saison après saison et si on pouvait avoir un petit duel sur des matchs avec plus d’enjeux comme en NBA Cup ou plus tard en Playoffs, personne ne dira non.