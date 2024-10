Russell Westbrook : enfin un leader pour le banc des Nuggets ?

Sixième franchise en cinq ans pour le Brodie, qui est arrivé à Denver avec un objectif simple, enfin sur le papier : remporter son premier titre NBA. Avec un trou à combler en sortie de banc des Nuggets, Russell Westbrook espère bien s’imposer comme l’homme fort de la second unit de la franchise du Colorado.

Russell Westbrook un joueur d’expérience en sortie de banc

L’energizer de la second unit

La deuxième partie de carrière de Russell Westbrook est pour le moins… intrigante. Alors qu’il était annoncé finito aux Lakers, il a connu une véritable renaissance aux Clippers en devenant un des meilleurs manieurs de barre des Voiliers en sortie de banc avant de s’éteindre lors des Playoffs 2024. De toute façon, chez les Clipps, il est coutumier de disparaître quand les échéances importantes arrivent. Brodie s’est juste fondu dans le moule de la franchise.

Ce rôle d’energizer au sein de la second unit, Russ’ va le retrouver aux Nuggets où il a signé pour deux ans afin de suppléer Jamal Murray. RW remplace Reggie Jackson et Kentavious Caldwell-Pope partis pour des horizons nouveaux. Russ West est un joueur bien plus fiable offensivement et défensivement que Reggie, et en ce qui concerne KCP ça se discute. Le MVP 2017 n’est pas parfait, déjà car nous sommes en 2024. Il vient avec, dans son bag, ses nombreux turnovers qui ont tant agacé les fans des Clippers et une adresse à 3-points toujours aussi aléatoire. Cependant, tant que Mike Malone ne se sert pas de Westbrook comme d’un spot-up shooter, cette adresse longue-distance ne devrait pas trop poser de problème. Tyronn Lue a essayé après l’arrivée de James Harden à Los Angeles, l’expérience n’a clairement pas été une réussite.

Russell Westbrook doit avoir la balle en main et créer du jeu. Des qualités qui pourront être mises au service du collectif des Nuggets où, contrairement aux Clippers de la saison dernières, les poulets ont besoin de lui. Chez les Angelinos, après l’arrivée de James Harden, personne ne savait comment l’utiliser et cela a clairement porté préjudice à son rendement.

Un défenseur sous-coté

Un autre élément intéressant de cette nouvelle version du Brodie, c’est sa défense. Si ce n’est pas la qualité qui revient le plus souvent quand on évoque Russ West, c’est l’un de ses principaux atouts en 2024. Mike Malone mise beaucoup dessus à l’image de ce qu’il a déclaré pendant le media day des Nuggets.

“Quand les gens parlent de Russell Wesbtrook, personne ne mentionne sa défense. Ils parlent de comment il est rapide, de comment il est explosif, de ses rebonds et de son playmaking. Quand nous avons regardé sa défense l’année dernière avec les Clippers, il était chaque soir sur le meilleur attaquant adverse. Vous avez un gars avec qui vous pouvez finir les matchs, qui connaît la Ligue, qui respecte les arbitres et avec la mentalité “je vais te rentrer dedans” que j’adore.” – Mike Malone.

Offensivement, Russell Westbrook présente de sérieux limites voire des inquiétudes, à l’image de ses derniers Playoffs où il est devenu complètement injouable de par son incapacité à jouer sur jeu placé. Défensivement, il a toujours été un joueur solide qui n’a pas peur de s’infliger de réelles missions défensives.

Le meilleur exemple reste les Playoffs 2023 et la série contre les Suns. Sans Kawhi – absent à partir du match 2 – et Paul George – occupé à faire des podcasts – Brodie a porté les Clippers sur son dos des deux côtés du terrain. Son match référence défensivement ? Le game 1. RW0 a défendu sur Kevin Durant, Devin Booker et Chris Paul sur 59 possessions lors de cette rencontre. Les trois joueurs ont inscrit au total 6 points à 25% au tir lorsque le meneur était sur leurs côtes.

The NBA’s matchup data says Russell Westbrook defended Kevin Durant, Devin Booker, and Chris Paul for 59 combined possessions last game…

In those possession, they combined for just 6 points on 25% from the field. pic.twitter.com/ztab8ELZn3

— Joey Linn (@joeylinn_) April 17, 2023

Mike Malone et son staff le savent : ils ont gagné un redoutable défenseur en sortie de banc, une qualité qu’il fallait combler à Denver. Mile High City avait l’une des dix moins bonnes second units la saison dernière, un sérieux problème pour une équipe qui veut prétendre au titre.

Un mentor pour les jeunes

Russell Westbrook est un vétéran qui a déjà remporté un MVP. Cela lui donne une véritable crédibilité dans un vestiaire. Autre point, les jeunes d’aujourd’hui sont ceux qui ont grandi avec le Brodie. Il peut les conseiller et leur montrer comment réussir à atteindre leur plein potentiel.

Par exemple, Christian Braun avait 11 ans quand Russell Westbrook participait aux Finals avec OKC. Le jeune joueur a déclaré que Brodie l’avait inspiré dans sa jeunesse. Quoi de mieux pour progresser que de s’entraîner aux côtés de son idole ? Mr Triple-Double prend très à cœur cette mission d’accompagnement des jeunes. Après la fake news qui racontait que Braun refusait de céder son numéro 0 au Brodie, ce dernier est monté au créneau sur Instagram.

“Laissons notre jeune star tranquille. CB et moi n’avons jamais discuté de transmettre le numéro 0. Je n’ai pas voulu, je n’ai pas demandé le numéro 0 parce que j’ai choisi de marquer ce nouveau changement avec un « nouveau » numéro. L’excitation de la nouvelle saison a déjà commencé, et malheureusement, je sais que cela signifie le déversement de nombreuses fausses histoires. Pas aujourd’hui ! CB et moi sommes concentrés et prêts à faire bouger les choses dans la Mile High City !” – Russell Westbrook sur Instagram

Russell Westbrook broke his silence on the Christian Braun jersey rumors:

“Let’s please leave our young star alone. CB and I never discussed him passing along the number 0. I didn’t want, inquire about, or request the number 0 because I chose to mark this new change with a “new”… pic.twitter.com/Y0HgCN0sE0

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) August 27, 2024

Cette sortie de Russ’ montre qu’il est bien là pour épauler les jeunes, pas pour leur faire de l’ombre. Si celui qu’on appellera désormais RW4 n’est plus le joueur qu’il était, une chose reste inchangée : sa compétitivité. Quoiqu’il arrive, il se donnera corps et âge sur le parquet. De quoi motiver toute la Mile High City.

Un esprit de compétition inchangé

Russell Westbrook n’a pas rejoint le Colorado uniquement pour jouer les mentors, les babysitters ou encore pour visiter les montagnes. Il vient remporter sa première bague. Le choix de Denver est clairement sportif et n’est pas une question de gros sous. C’est ce qu’il a déclaré pendant le media day.

“[Denver] est toujours une équipe dans le top de la conférence Ouest. Toujours en train de courir derrière un titre et de jouer au basket de la manière dont il doit être joué. J’en suis arrivé à un stade de ma carrière où je regarde plus la manière de jouer plutôt que les victoires et les défaites. Jouer correctement au basketball permet d’impliquer tout le monde.” – Russell Westbrook

Russell Westbrook on why he wanted to join the Nuggets: “This team has always been at the top of the Western Conference, always contending. They play the right brand of basketball.”

— Harrison Wind (@HarrisonWind) September 26, 2024

Après le flop du projet Lakers, l’échec aux Clippers pour cause de stars absentes, Russell Westbrook est, de nouveau, dans les meilleures conditions possibles pour gagner un titre. Il rejoint la franchise du MVP en titre, Nikola Jokic, qu’il considère comme le meilleur joueur du monde.

RW4 fédère aussi un groupe autour de lui à l’image d’Aaron Gordon qui a déclaré durant le media day qu’il était prêt “à partir à la guerre” avec le nouveau back-up de Jamal Murray. Cela reste une déclaration d’avant-saison comme on en voit des dizaines chaque année, mais force est de constater que l’arrivée du MVP 2017 est bien vue par tout le roster.

Durant ce même media day, Westbrook s’est exprimé sur ses motivations pour la saison à venir et le message est limpide.

“Je suis ici pour, excusez mon langage, botter des fesses.” – Russell Westbrook

C’est clair comme de l’eau de roche. À 35 ans, Russell Westbrook a encore faim de victoires même s’il approche du crépuscule de sa carrière.