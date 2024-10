Kentavious Caldwell-Pope est parti cet été, et il n’a pas été remplacé… car son remplaçant est déjà dans l’équipe. Le dénommé Christian Braun peut-il compenser la perte de l’arrière qui a grandement contribué au titre de 2023, et apporter les mêmes choses que son prédécesseur ?

La marge de manœuvre était extrêmement faible à Denver. Avec Nikola Jokic, Jamal Murray et Michael Porter Jr. au maximum et Aaron Gordon qui a récemment prolongé pour 92 millions sur 4 ans, il ne restait que les miettes pour les autres joueurs. Ça, Kentavious Caldwell-Pope l’a malheureusement bien compris, et les paroles de Calvin Booth à son égard ont probablement raisonné ensuite dans sa tête, ce dernier sous-entendant que le départ de KCP n’était pas si grave que ça et qu’il serait facilement remplacé

Résultat des courses, Kentavious Caldwell-Pope a signé au Magic et laisse un grand vide sur la traction arrière des Nuggets, lui qui a été importantissime dans la conquête du seul titre de l’histoire de la franchise grâce à sa défense et sa réussite de loin. Aujourd’hui, celui qui semble le plus à même de combler cette perte est Christian Braun, également titré en 2023 et dont le style de jeu peut se rapprocher de celui de l’ancien taulard sous bracelet électronique. Le numéro 0 semble effectivement rentrer dans le même moule que ce type de joueur en mode 3&D qui fait gagner des titres.

Christian Braun devrait être propulsé titulaire au poste 2 cette saison à Denver, mais il va tout de même devoir redoubler d’efforts pour avoir le même impact que KCP. Le champion NCAA 2022 avec Kansas tournait tout de même à 38,2% de loin la saison passée, ce qui est suffisant pour attirer et étirer les défenses adverses, et il est également dur sur l’homme quand il s’agit de défendre sur le meilleur extérieur adverse. La présence de Nikola Jokic pour offrir caviar sur caviar à ses coéquipiers est également un critère très important, et tant que le joueur sait s’adapter à son franchise player serbe, tout ira bien.

Toutefois, même s’il a déjà montré qu’il pouvait être précieux, même au plus haut niveau dans les matchs les plus disputés, CB va devoir le prouver sur la durée et sur n’importe quel match, s’il veut que les Nuggets fassent chauffer la… CB pour lui dans les années à venir. En effet, à l’aube de sa troisième saison dans la ligue, Braun va avoir encore plus de responsabilités. Dans le 5 de départ, il devra détonner d’entrée. Si ses stats de la saison dernière ne sont pas forcément ronflantes avec 7,3 points, 3,7 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne, c’est surtout dans l’impact qu’il sera attendu.

En d’autres termes, il faudra canarder de loin avec de la réussite, museler le meilleur extérieur adverse et lui pourrir la vie autant que possible, et bien prendre les espaces pour anticiper les coups de laser de Nikola Jokic, qui le servira dans les meilleures dispositions possibles. Christian Braun est déjà à un carrefour de sa très jeune carrière et il a l’opportunité de prendre un très grand rôle dans une équipe qui va encore chercher à remporter le titre l’été prochain.

L’ascension de Christian Braun rentre parfaitement dans le schéma imaginé par Calvin Booth pour arriver jusqu’au succès, à savoir miser sur des rookies ou des jeunes joueurs et construire quelque chose avec eux sur la durée puis les façonner pour répondre à un réel besoin. Plutôt que de récupérer des vétérans “simplement” avides de trophées, qui partiront au bout d’un an si leur désir n’est pas accompli, et ainsi renouveler perpétuellement l’effectif, cette solution entrant dans une perspective de renouvellement constant. Avec le numéro 0 déjà en place, la solution se trouvait finalement – peut-être – en interne à Denver.