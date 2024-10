Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des désormais célèbres 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Enfilez votre plus belle combinaison, équipez vous d’un masque à oxygène et rendez-vous en très haute altitude ! Voici 10 raisons de regarder des matchs des Denver Nuggets en 2024-2025.

#1 : un quatrième MVP pour Nikola Jokić

Et s’il le faisait ? Et si, lui, ce gros bonhomme, bon vivant, un peu pataud, et que rien ne semblait prédestiner à réussir dans le basket, réussissait un exploit monumental ? Et si Nikola Jokić allait inscrire son nom aux côtés de ceux de LeBron James et Wilt Chamberlain, dans le cercle quasi impénétrable des quadruples MVP ? Déjà couronné meilleur joueur de la ligue en 2021, 2022 et 2024, le Joker va avoir l’occasion d’apposer encore plus son empreinte dans l’histoire de la NBA. En tout cas, toutes les conditions semblent réunies pour que Niko ponde une nouvelle saison dont lui seul a le génie. Attention, la concurrence s’annonce évidemment rude, mais le pivot est tellement fort, tellement régulier et semble tellement facile que, comme on dit chez lui, “небо је граница“. Ça veut dire “sky is the limit” en serbe. Enfin normalement.

#2 : le futur game winner de Jamal Murray sur la tête des Lakers

Sur Twitter, ouais ici on dit encore Twitter, désolé X, on appellerait ça un “tap-in“. L’eau ça mouille, le feu ça brûle, Jamal Murray, ça poutre les Lakers. Ne demandez pas pourquoi, c’est comme ça, n’en déplaise aux fans de la franchise californienne. C’est vrai quoi, Jamal Murray a pris la sale habitude d’assommer régulièrement les Lakers d’un gros shoot en fin de match. Les derniers Playoffs en ont encore été la preuve. Sur une série de 5 matchs, le meneur canadien a rentré non pas un, mais bien deux gros game winners sur la truffe des Angelinos. Un exploit, d’autant plus quand on sait que Blue Arrow n’était pas forcément en phase avec son shoot sur l’ensemble de la série. Mine de rien, voilà plusieurs années de suite que Lakers et Nuggets se livrent à de belles joutes, en saison régulière comme en Playoffs. L’année prochaine, Jamal Murray va-t-il de nouveau enfiler son costume de superstar pour jouer un mauvais tour au Los Angeles Lakers ?

#3 : la saison hommage d’Aaron Gordon pour son frère

Là, on s’attaque à un sujet un peu plus sérieux. Pour ceux qui auraient loupé l’info, Drew Gordon, frère ainé d’Aaron, a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture en mai dernier. Âgé de 33 ans, Drew était, comme son petit frère, basketteur professionnel. Passé notamment par les Sixers, le Partizan Belgrade mais aussi la France, du côté de Châlons-Reims, l’intérieur venait tout juste de prendre sa retraite. Pour la première fois de sa vie, Aaron Gordon va donc démarrer une saison de basket-ball sans son grand frère à ses côtés. Physiquement tout du moins. Un exercice difficile, sans-nul doute, mais qui pourrait aussi permettre à AG de rendre le plus bel hommage possible à son frérot. Saison après saison, l’intérieur de Mile High City prouve qu’il est ce qui se fait de mieux en termes de supporting cast en NBA, et continue sa progression. Sa prochaine mission est toute trouvée : faire de son mieux pour honorer la mémoire de son grand frère. En tout cas une chose est sûre, Aaron Gordon peut désormais compter sur la plus belle des bonnes étoiles pour le guider.

#4 : les envolées de Peyton Watson

Véritable bouffée d’air frais pour les fans des Nuggets depuis son arrivée chez les Nuggets, Peyton Watson fait partie de ces jeunes que le staff de Denver a réussi à polir au fil du temps. Au point même de lui trouver une vraie place dans l’une des équipes les plus sérieuses de la ligue. L’année dernière, celui que l’on surnomme désormais Swatson a par exemple disputé 80 matchs, pour une vingtaine de minutes en moyenne sur le parquet. Avec son énergie contagieuse et ses gros contres, PW est une machine à highlights, qui a su se mettre les fans de la franchise du Colorado dans la poche. La saison prochaine, l’ailier pourrait même grappiller encore davantage de minutes. De quoi nous offrir toujours plus spectacle.

#5 : MPJ, encore facteur X

La saison dernière, on avait quitté Michael Porter Jr. mi-figue, mi-raisin. Une expression pourrie qui ne veut rien dire, alors on va développer un peu. Disons que pour le côté raisin, le sniper du Colorado a réalisé une excellente saison, et s’est définitivement imposé comme la troisième option offensive de la franchise des Rocheuses. MPJ a d’ailleurs profité de l’exercice 2023-24 pour exploser le record de 3 pts inscrits en une saison par un joueur des Nuggets. Tout ça a quasiment 40% du parking, et avec un corps qui le laisse enfin tranquille, lui permettant de jouer 81 matchs. Pour le côté figue maintenant, rappelons quand même que la dernière fois que Michael Porter Jr. a posé le pied sur un parquet, c’était lors du Game 7 face aux Timberwolves en demi-finales de conférence l’année dernière. Bilan du match ? 7 petits points à 3/12 au tir dont 1/6 de loin. Une masterchiasse, qui avait carrément amené MPJ à s’excuser devant tout le groupe. Un épisode marquant pour le bonhomme, qui va sûrement attaquer l’exercice 2024-2025 plus revanchard que jamais.

#6 : Russell Westbrook et Nikola Jokic en triple-double dans le même match

Quand on vous dit triple-double, quels sont les premiers joueurs qui vous viennent en tête ? Russell Westbrook ? Ouais, ok et ? Nikola Jokic ? Bingo. Eh bien devinez quoi, les deux jouent désormais sous le même maillot. Si le Brodie s’est un peu calmé dans le domaine ces dernières saisons, il ne reste pas moins capable de noircir la feuille de stats quand il le faut. Pour le Joker, c’est encore différent, puisque le mec tourne en quasi triple-double de moyenne depuis des années. Alors maintenant que les deux sont désormais réunis dans le Colorado, une question se pose. Vont-ils réussir à réaliser deux triple-double dans le même match et rejoindre le cercle très fermé des coéquipiers ayant réalisé un TD dans la même partie. Ici, on pense que oui, et on va même vous donner les stats exactes. Ce sera le 28 novembre prochain face au Jazz. Le Brodie bouclera le match avec 13 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Le Joker, lui, s’en mettra plein la panse : 28 points, 12 passes décisives et 16 rebonds. Vous l’aurez vu ici en premier.

#7 : les revanches face aux Minnesota Timberwolves

On s’en frotte déjà les mains. La dernière fois que Wolves et Nuggets ont croisé le fer, c’était en demi-finales de conférence l’année dernière. Une bataille acharnée, poussée en 7 matchs et qui avait finalement vu les jeunes loups envoyer les champions en titre direction Cancún. Depuis, les organismes ont eu le temps de se reposer, les rosters de se renforcer et les blessures de se refermer. Comme Denver, Minnesota fait désormais parties des équipes les plus sérieuses de la NBA, et va sûrement chercher à jouer des coudes pour s’asseoir sur le trône de la conférence Ouest. Les revanches entre ces deux grosses écuries s’annoncent donc passionnantes. Et comme chez TrashTalk, on est sympas, on vous file même les dates. Posez donc vos congés pour le 2 novembre, le 25 janvier, le 13 mars et le 2 avril. De rien, c’est gratos.

#8 : la breakout saison de Julian Strawther

Un peu à l’image de Christian Braun, ou de Peyton Watson, dont on parlait un peu plus haut, Julian Strawther fait partie de ces jeunes joueurs polis par les Nuggets jusqu’à se faire une vraie place dans l’effectif. Dès sa première saison, JS a tout de même disputé 50 matchs, pour une dizaine de minutes en moyenne sur le parquet. Malgré son jeune âge, le rookie a montré des signes de maturité impressionnants lors de certaines séquences. Capable de prendre feu en attaque Strawther a également montré qu’il n’était pas manchot lorsqu’il s’agissait de défendre. Avec maintenant une saison complète dans les pattes, le jeunot pourrait bien exploser lors de l’exercice à venir. Alors gardons un œil dessus.

#9 : les équipes adverses qui suffoquent et se plaignent de l’altitude

C’est bien connu, se déplacer chez les Nuggets est plus compliqué que de se déplacer chez n’importe quelle autre équipe en NBA. Eh oui, dans les hauteurs de Mile High City, l’air se fait plus rare qu’ailleurs. Et vous savez quoi ? Pour une fois, ce n’est même pas une vanne. Plusieurs joueurs se sont déjà exprimés sur la difficulté de jouer dans les Rocheuses. Steph, Shaq, Ray Allen, Chris Webber et plus récemment Deandre Ayton, tous sont unanimes : affronter Denver à la maison est un vrai casse-tête. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur le sujet, l’équipe de TrashTalk a déjà mené l’enquête pour vous. C’est cadeau.

#10 : les défilés du Brodie dans les couloirs de la Ball Arena

Parce que chaque arrivée de Russ dans les couloirs d’une arène est déjà un mini-évènement en soi. Toujours à la pointe de la mode, pour le meilleur comme pour le pire, le Brodie nous gratifie chaque soir d’une tenue différente. En 16 saisons disputées dans la Grande Ligue, tout y est passé, dont certains choix parfois douteux. Du jean ultra-slim, en passant par la veste de ma grand-mère, sans oublier le désormais légendaire gilet jaune, Russ West n’est jamais à court d’inspi. Mieux encore, cette nouvelle aventure dans les montagnes de Denver pourrait peut-être lui permettre de débloquer d’autres skins. Ici, on aimerait bien voir Brodie débarquer avec un big masque à oxygène. Quoi ? Impossible n’est pas Westbrook, n’est-ce pas ?