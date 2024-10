Les highlights de Jamal Murray en 2023-24

Comme à son habitude, Jamal Murray a régalé dans le Colorado la saison passée, au relais de son franchise player Nikola Jokic. Découvrez sans plus attendre les principaux highlights de la saison du meneur de jeu canadien, qui en a quand même fait voir de toutes les couleurs à pas mal de défenses en NBA.

Quoi de mieux qu’une fournée de plusieurs minutes qui rassemble les plus beaux highlights de Jamal Murray sur la saison passée en NBA, afin d’oublier ses Jeux Olympiques complètement chiés dans les grandes largeurs ? Pas grand chose, effectivement. Hors de question d’oublier le joueur qu’il peut être, en tout cas en NBA. Ultra complémentaire avec Nikola Jokic, leur relation fait des étincelles en NBA, au point d’avoir gagné le titre ensemble en 2023 face au Heat. Sous la tunique des Nuggets, il a posé la saison dernière 21,2 points à 48,1% au tir dont 42,5% depuis les montagnes rocheuses, 4,1 rebonds et 6,5 passes décisives par match. C’est tout simplement sa meilleure saison statistique en carrière et ces chiffres ont bien failli lui ouvrir les portes du All-Star Game. Malheureusement, la concurrence était féroce alors The Blue Arrow a dû rester à quai. Mais Jamal Murray se consolera volontiers avec son extension de 208 millions sur 4 ans.

Pourtant, ses dribbles chaloupés et ses shoots invraisemblables seraient parfaitement rentrés dans le thème de ce match des étoiles. Jamais le dernier pour faire le spectacle et mystifier le filet ou l’adversaire qui se trouve face à lui, le numéro 27 est également du genre à décider du sort d’un match dans les dernières secondes et va souvent réclamer la balle, Nikola Jokic ou pas Nikola Jokic. Murray se transcende dans les dernières secondes d’un match et semble possédé. Demandez seulement aux fans des Lakers tout le bien qu’ils pensent de ses deux game winners inscrits lors du premier tour des Playoffs, vous allez très vite comprendre de quel bois JM peut se chauffer.