Depuis le début de saison, les Bucks galèrent, et ce n’est rien de le dire. Malgré un sursaut d’orgueil face au Jazz il y a quelques jours, les Daims sont retombés dans leurs travers cette nuit contre les Knicks. Résultat des courses : une nouvelle défaite et un coup de gueule de Giannis Antetokounmpo, très énervé contre ses partenaires après le match.

Qui aurait pu croire que les Bucks, portés par un duo Damian Lillard / Giannis Antetokounmpo inarrêtable sur le papier, allaient autant en baver en ce début de saison. Pourtant, après neuf matchs disputés, les faits sont là. Milwaukee pointe à l’avant-dernière place de la Conférence Est, avec seulement deux petites victoires au compteur. Si le but n’est pas non plus de tirer sur l’ambulance, rappelons quand-même que ces deux succès ont été engrangés contre les deux pires équipes de la ligue : des Sixers déplumés, et un Jazz qui ne sait pas trop où il va.

Giannis: “Came to New York lost by 30. We don’t compete…I’m not OK w that s*t”

…

(To off camera) “Hey man if you don’t wanna be here you can leave”

…

“If you not frustrated w losing GTFOH”

…

“Don’t have lot of times [at] MSG…Sometimes we take that s*t for granted. I’m not” pic.twitter.com/H8Sw5P8Vae

— New York Basketball (@NBA_NewYork) November 9, 2024

Au-delà des résultats, c’est surtout l’image que renvoient les Bucks sur le terrain qui pose question. Les Daims jouent sans énergie, sans envie, et malgré les défaites qui s’accumulent, rien ne semble changer. Pourtant, Giannis et Dame se surmènent pour sortir la tête de l’eau, mais sans succès. Cette nuit, les hommes de Doc Rivers se sont fait gifler par les Knicks au Madison Square Garden (116-94). Un revers supplémentaire, qui a eu le don d’agacer l’intérieur grec, très en colère contre ses partenaires après le match.

Invité à s’exprimer face aux médias après la rencontre, Giannis Antetokounmpo a profité de son passage devant les caméras pour vider son sac. Comme on pouvait s’y attendre, le Greek Freak reproche à Milwaukee son mauvais état d’esprit, et son manque de “compétitivité”. Symbole de l’agacement du Grec, cette petite phrase bien sentie, probablement balancé à l’un de ses partenaires qui passait hors-champ.

MUST WATCH: Giannis Antetokounmpo SNAPS at (possibly) a PLAYER during interview

“Hey man if you don’t wanna be here you can leave.” 😳

pic.twitter.com/cJ4sm0UbB8

— CourtSideHeat (@courtsideheat) November 9, 2024

“Mec, si tu ne veux pas être là, tu peux partir. Je suis honnête avec toi.” – Giannis Antetokounmpo

Si l’on ne sait pas vraiment à qui ce rappel à l’ordre était destiné, difficile d’imaginer qu’il ne s’agisse pas d’un joueur des Bucks. En tout cas, on espère pour les Daims que cette mise au point de leur leader puisse avoir l’effet escompté. Sans quoi, la saison pourrait être très, très longue du côté de Milwaukee. Le prochain match face à Boston demain devrait déjà donner quelques indices.