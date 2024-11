Highlights : Le gros triple-double de Nikola Jokic contre le Heat

Il faut bien se l’avouer, voir Nikola Jokic poser un triple-double n’a quasiment plus rien d’exceptionnel. Le mec en balance à tour de bras, et c’est qu’on s’y serait presque habitués. Mais ne banalisons pas l’excellence. Cette nuit, le pivot a encore été royal contre le Heat, et termine le match avec 30 points, 14 passes et 11 rebonds. Un joyeux festin.

Pour les stats du match, c’est par-là !

Pour certains, boucler une rencontre en triple-double constitue la performance d’une carrière. Pour Nikola Jokic, cela représente celle d’un soir comme un autre. Cette nuit encore, le Joker a régalé. Face au Heat et Bam Adebayo, le pivot a noirci la feuille de stats, et posé 30 points, 14 passes et 11 rebonds. Un match gargantuesque, comme lui seul en a le secret. Au final, les Nuggets repartent avec la victoire (135-122), une quatrième de suite, et le Serbe a gagné un papier highlights à son nom. Rien de plus, rien de moins que la routine, quand on s’appelle Nikola Jokic.

Another DOMINANT night from Joker.

30 PTS

11 REB

14 AST

11-13 FGM

4 straight wins for the @nuggets 🗻 pic.twitter.com/THBESV30FM

— NBA (@NBA) November 9, 2024