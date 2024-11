Cette nuit, la logique a été respectée et les Wolves sont venus à bout des Blazers sans trop de problèmes. Un match rendu facile par un Anthony Edwards XXL, auteur de 37 points à 9/15 de loin, 5 passes et 6 rebonds. Comme quoi, quand le chef de la meute est en forme, difficile de lui résister.

Les stats complètes du match, c’est ici.

S’il nous a davantage habitués à des dunks tous plus spectaculaires les uns que les autres, c’est pourtant grâce à son tir de loin que Anthony Edwards brille en ce début de saison. L’arrière a réglé la mire, et chaque match est l’occasion de voir une pluie de bombinettes s’abattre sur l’adversaire. Cette nuit face aux Blazers par exemple, Ant a encore été très grand. Auteur de 37 points, le loup a converti 9 de ses 15 tentatives de loin.

Une crise de pyromanie totale, et qui fait d’Anthony Edwards l’un des deux seuls joueurs de l’histoire de la NBA à atteindre 50 3-pts inscrits en seulement 9 matchs. L’autre membre de ce club très fermé ? Un certain Stephen Curry. On a connu pire comme comparaison.

