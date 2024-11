Nuit plutôt compliquée pour le Français de la Grande Ligue, mais tout n’est pas à jeter comme les 15 rebonds de Moussa Diabaté face aux Pacers ou les 14 points de Guerschon Yabusele.

Les résultats de la nuit

Tidjane Salaün

Tidjane Salaün a connu sa première titularisation en NBA, mais le jeune frelon a manqué de piquant. Seulement 2 points à 1/6 au tir et 7 rebonds, le tout en 21 minutes.

Moussa Diabaté

Le second français des Hornets a brillé dans un secteur bien particulier, les rebonds. L’intérieur a joué quasiment 30 minutes face aux Pacers où il a cumulé pas moins de 15 rebonds et un +/- de +34. Le plus haut total au XXIè siècle pour un joueur à 0 point et 15 rebonds. Un Mouss’ en mode Dennis Rodmann, celle-ci, on ne l’avait pas vu venir.

Moussa Diabate tonight:

15 REB

0 PTS

+34

The highest +/- in a game by a player with 15+ REB and 0 PTS in the 21st century. pic.twitter.com/QxtvHHZvSg

— StatMuse (@statmuse) November 9, 2024

Zaccharie Risacher

Après son coup de chaud contre les Knicks de mercredi dernier, Zaccharie Risacher s’est bien refroidi. 7 points à 2/7, et 5 rebonds avec, en prime, la défaite contre Detroit. Une soirée à oublier pour le numéro 1 de la Draft.

Pacôme Dadiet

Bonne nouvelle pour Pacôme Dadiet. Les Knicks ont roulé sur les Bucks et il a pu gratter quelques minutes de garbage time. Comme à son habitude, Tom Thibodeau n’a pas été très généreux. Le rookie a eu le droit à moins de cinq minutes au cours desquelles son compteur de points est resté à 0.

Ousmane Dieng

Lui aussi a dû se contenter de peu de temps de jeu. Soirée oubliable pour Ouss’ où il a pu, malgré tout, s’illustrer avec un petit contre dans la rencontre face aux Rockets.

Rudy Gobert

Rudy Gobert a fait du Rudy Gobert. Présent aux rebonds avec 15 prises, tout comme Moussa Diabaté. Le tout assorti de 3 contres, de 8 points et la victoire tranquille face aux Blazers. Une soirée tranquille au bureau.

Big numbers for Big Ru. 💪 pic.twitter.com/IWtFhoULTa

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 9, 2024

Rayan Rupert

Le temps de jeu de Rayan Rupert continue d’être toujours aussi aléatoire. Après, ce n’est pas comme s’il fallait chercher à comprendre quelque chose au coaching de Chauncey Billups. En 7 minutes, le Blazer a inscrit 3 points à 50% au tir.

Nicolas Batum

Un peu de cardio pour Nicolas Batum qui n’était pas loin de produire une Tony Snell. 11 minutes de jeu pour seulement quatre rebonds, sans le moindre tir tenté. Parfois, il n’y a pas de mal à simplement vouloir se dégourdir les jambes.

Guerschon Yabusele

À l’inverse du Bat‘, le Guersch‘ a été plus inspiré. 14 points et 5 rebonds en 23 minutes avec un buzzer pour ponctuer le troisième quart-temps malgré une nouvelle défaite.

L’Ours danse sur la musique du buzzer ! 🧸🚨pic.twitter.com/flngFC2q1x

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Armel Traoré

Armel n’a pas pointé le bout de son nez la nuit dernière.

Le programme de la nuit prochaine