Les Pistons se sont fait peur, mais ont pu compter sur un Cade Cunningham de gala qui enchaîne un troisième triple-double consécutif pour s’imposer 122 – 121.

Une affiche entre les Hawks et les Pistons n’a rien de sexy sur le papier et ça l’est encore moins quand Detroit prend 24 points d’avance au milieu du deuxième quart-temps.

En temps normal, on aurait quitté la rencontre, mais il y a Zaccharie Risacher sur le parquet alors on est resté par acquit de conscience professionnelle.

Autant vous le dire tout de suite, Zacch’ n’a pas brillé. Seulement 7 points à 2/7 au tir avec 5 rebonds, la douche est plus proche du froid que du tiède après son coup de chaud de mercredi dernier à 33 points.

Le Français n’est pas le seul qui a du mal à trouver la mire. Face à ces difficultés offensives, un pigeon sort de sa boîte : Trae Young. Le farfadet malicieux œuvre au four et au moulin pour ramener les Hawks au score. Mais si le meneur parvient à mettre des paniers, quand il faut défendre, c’est bien plus compliqué.

Cade Cunningham se délecte de la passoire des Aiglons pour enchaîner un troisième triple-double consécutif et mène son équipe vers une victoire plutôt tranquille.

Les 3 derniers matchs de Cade Cunningham :

17 points – 11 rebonds – 11 passes

20 points – 10 rebonds – 10 passes

22 points – 11 rebonds – 13 passes

Et ce soir il ajoute le tir de la gagne + le contre de la gagne. pic.twitter.com/dkT1WZ8kT1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Sauf que sur le dernier acte, la tendance s’inverse, l’écart se réduit et on a enfin un match. Mieux encore, Trae Young met Atlanta devant à 12 secondes du terme grâce à deux lancers francs. On pourrait croire le match plié, mais c’est fini l’époque où les Pistons ne se battent pas.

Avec la dernière possession du match, Cade Cunningham transperce une nouvelle fois la défense d’Atlanta et replace les siens devant avec 8 secondes à jouer.

Cade Cunningham records his 3RD-STRAIGHT TRIPLE-DOUBLE in the @DetroitPistons W!

🔥 22 PTS

🔥 11 REB

🔥 13 AST

🔥 Go-ahead bucket with 8 seconds

🔥 Game-saving block as time expires pic.twitter.com/dGf8RjA75Z

— NBA (@NBA) November 9, 2024

Les Hawks et Trae Young ont la balle de match. Le meneur de poche tente une percée, mais face au manque de possibilité, il décide de lâcher la balle à Onyeka Okongwu qui pense pouvoir monter pépouze au panier … que nenni. Cade Cunningham – encore lui – surgit de nulle part pour contrer l’Aiglon et offrir la victoire à Detroit.

Voilà comment Cade Cunningham a décidé d’offrir la win à Detroit pic.twitter.com/3G6uGvzCtb

— Tibo D Shelby 🕸🦋 (@MNThibault_) November 9, 2024

Les Pistons évitent le braquage et s’imposent 122 – 121. Cade Cunningham confirme son très bon début de saison avec une nouvelle performance de haut vol à 22 points, 11 rebonds et 13 passes.