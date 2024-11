Sur le papier, l’affiche entre les Boston Celtics et les Brooklyn Nets était l’une des plus déséquilibrées de la nuit et pourtant, la rencontre s’est décidée en prolongations. Jayson Tatum et les siens ont su mettre le verrou avec une jolie victoire 108 à 104 !

“J’aime comme toutes les équipes se donnent à fond lorsqu’elles jouent contre les Celtics, c’est un challenge chaque soir.” Le commentateur de Boston a résumé en une phrase la performance des Brooklyn Nets cette nuit face aux champions en titre. Les hommes de Jordi Fernandez ont laissé leurs tripes sur le parquet et ne sont pas passés loin du hold-up au TD Garden.

Les coéquipiers de Dennis Schroder ont mené lors de la plus grande partie de la rencontre et étaient encore devant à trois minutes de la fin du temps réglementaire avant un gros panier de Sam Hauser. Quelques minutes plus tard, un dunk de Jayson Tatum semblait donner la victoire aux siens avant qu’une faute sur Cam Johnson ne lui permette d’amener les deux équipes en prolongation.

Durant ces cinq minutes supplémentaires, le patron des C’s est bien accompagné par un Payton Pritchard auteur de six points pour finalement distancer l’autre franchise de la Big Apple.

Cam Thomas a été énorme avec 31 points à 11/22 au tir, mais le meilleur marqueur de la rencontre se nomme bien Jayson Tatum avec ses 33 unités. Une courte domination verte, bon résumé de la rencontre !