Dans une rencontre qui comptait sur le parquet Luka Doncic, Kyrie Irving, Devin Booker et Kevin Durant, c’est … Jusuf Nurkic qui a eu le dernier mot. Le Bosnien a offert une nouvelle victoire aux Suns dans les derniers instants.

Pour la fin de sa série de cinq matchs à domicile, Dallas recevait les rois du clutch, les Suns. La rencontre démarre à fond les ballons, surtout du côté de Phoenix. Les Cactus sont insolents d’adresse sur le premier acte avec 13/21 au tir, mais surtout un 8/13 depuis le parking.

À la mi-temps, Phoenix a 13 points d’avance et mène 63-50.

Au retour des vestiaires, le duo Kyrie Irving – Luka Doncic prend les choses en main pour ramener Dallas à hauteur des Cactus. Et tant mieux parce qu’avec un match qui compte quatre des plus grands génies de la Ligue, tout ce qu’on veut c’est un money-time de folie.

Et on va l’avoir.

Les 12 dernières minutes sont témoins d’un incroyable mano-a-mano entre deux magiciens. Kevin Durant et Kyrie Irving s’échangent les buckets et il est difficile de ne pas être émoustillé devant un tel niveau de maîtrise de la balle orange. 3-points par-ci, fade away par-là. Franchement, on ne peut que vous conseiller d’aller revoir ce money-time parce que c’est du grand art.

KYRIE IRVING VS. KEVIN DURANT. 🔥🍿

pic.twitter.com/ajSo0pYaSL

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 9, 2024

Sauf que la décision ne vient pas d’un de ces deux joueurs, mais de Jusuf Nurkic. C’est à cet instant précis que la rencontre bascule encore plus dans l’iréel.

Le Bosnien prend les choses en main à tel point que Bastien fait un tweet sur lui, c’est dire le niveau de la performance proposé par le pivot des Suns.

JUSUF NURKIC

QUEL HOMME

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Jusuf Nurkic égalise et permet même à Phoenix de prendre l’avantage dans les derniers instants.

Sauf que ce n’est pas encore fini.

Suite à un errement défensif causé par Jusuf Nurkic – comme quoi nul n’est parfait – Luka Doncic parvient à délivrer un alley-oop à Daniel Gafford. Les deux équipes sont à égalité.

La dernière possession atterrit dans les mains de Royce O’Neal – quand on vous dit que cette fin de match n’avait aucun sens – qui envoie un floater avec la volonté de détruite le plexiglas plutôt que de transpercer les filets.

Dans la bataille du rebond, c’est l’inévitable Jusuf Nurkic qui s’impose, mais en plus il obtient la faute. Sur la ligne de réparation, il parvient à convertir un seul de ses deux lancers. Phoenix reprend un point d’avance à moins d’une seconde du terme.

Jusuf Nurkic was awarded free throws on this final play of Suns-Mavs.

Phoenix survives and improves to 8-1 🔥 pic.twitter.com/Nwp4qcKwje

— ESPN (@espn) November 9, 2024

Suffisant pour s’imposer 114 à 113. Les Suns confirment, encore une fois, qu’ils sont injouables dans le money-time.

Jusuf Nurkic finit à 15 points et 10 rebonds. De quoi bien accompagner les 26 points de Kevin Durant.

Côté Mavericks, le duo Luka – Kyrie finit à 59 points, mais visiblement c’est bien trop peu pour lutter contre l’ogre venu de Bosnie-Herzégovine.