Dixième victoire en autant de match pour les Cleveland Cavaliers cette saison. La franchise de l’Ohio a explosé ses rivaux du milieu des années 2010, les Golden State Warriors, 136 à 117 pour allonger encore leur série d’invincibilité. L’équipe de Kenny Atkinson pue le basket-ball !

Après quatre minutes de jeu, le score de cette rencontre entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors était de 20 à 2, le seul panier des visiteurs venant grâce à un shoot miraculeux d’Andrew Wiggins ; le ton était donné.

L’équipe californienne est magnifique à voir jouer depuis le début de saison, mais cette fois, le scénario du match a rapidement été connu tant ils semblaient physiquement en dessous de leurs adversaires. La line-up des Cavs est grande, longue et physique, un problème que n’ont jamais pu résoudre Draymond Green et ses coéquipiers.

Jarrett Allen et Evan Mobley ont rapidement été utilisé en Point Forward, profitant d’un centre de gravité plus haut que les huit autres joueurs sur le terrain pour distribuer les galettes à répétition. À la mi-temps, le score de 83 à 42 reflète mieux la physionomie de match que n’importe quel mot !

C’est… j’ai pas les mots.

Mi-temps : Cavs 83-42 Warriors

41 points d’avance pour Cleveland.

14/22 à trois points

28/43 au tir global

Les Cavs sur un nuage historique ! pic.twitter.com/uHxfNSgg60

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 9, 2024

Huit joueurs à plus de 7 points, trois au-dessus des 20, preuve d’un partage idéal des responsabilités et du nombre d’hommes de Kenny Atkinson prêts à prendre des responsabilités depuis le début de l’exercice 2024-25.

Darius Garland, auteur de 27 points et 6 passes décisives en 30 minutes sur le parquet valide match après match son retour au premier plan !

DARIUS GARLAND FROM DEEP.

20-2 OPENING RUN FOR THE UNDEFEATED CAVS 🤯 pic.twitter.com/3sVqAl2iKq

— NBA (@NBA) November 9, 2024

Du côté de Golden State, Jonathan Kuminga et Andrew Wiggins ont essayé un temps de limiter les dégâts et ont permis aux guerriers de la baie de remonter un petit peu en deuxième mi-temps, mais le mal était fait … et bien fait.