Tidjane Salaün a connu sa première titularisation en NBA

Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres et c’est encore plus vrai lorsque l’on parle de la blessure de Miles Bridges. Un pépin qui a permis à Tidjane Salaün d’être titularisé pour la première fois par les Charlotte Hornets et a joué 19 minutes lors de la victoire des siens 103 à 83.

Tidjane Salaün est encore traité comme un rookie par ses coéquipiers, c’est assez clair. L’ailier français est bien souvent oublié par ses partenaires et doit se débrouiller par lui-même pour aller chercher des paniers en ce début de saison. À l’image de son premier et seul panier de la nuit, un petit putback après un joli rebond offensif.

YOU’RE DOING GREAT POOKIE@TidjaneSalaun | 📹 @FDSN_Hornets pic.twitter.com/31wNcsl5cN

— Charlotte Hornets (@hornets) November 9, 2024

L’ancien de Cholet s’est bien battu et ce dès le début de match avec un gros contre sur Myles Turner, un joli passage en force devant Quenton Jackson, mais son activité n’a pas non plus sauté aux yeux en première mi-temps. Il n’a pas eu peur pour autant de défendre sur des joueurs plus grands et “gros” que lui comme Obi Toppin, preuve de ses formidables qualités physiques pour un rookie.

Si les Hornets ont souvent fait la course en tête en première mi-temps, c’est en grande partie grâce à Tre “Allen Iverson” Mann et LaMelo Ball (31 points, meilleur marqueur du match), malgré pas mal de déchets. Ensuite, c’est Brandon Miller qui a pris le contrôle de la rencontre avec 17 unités dans le troisième quart-temps.

17 in the 3Q for Brandon Miller 🔥

23-2 @hornets run!

4Q underway: https://t.co/FCMEKvHRL8 pic.twitter.com/0kfB1B5DqK

— NBA (@NBA) November 9, 2024

Tidjane Salaün a tenté d’être plus actif après la pause, mais la maladresse l’a poursuivi et il a terminé la rencontre avec 2 points, 5 rebonds et 1 passe décisive à 1/6 au tir. Moussa Diabaté, l’autre français des frelons a été excellent dans le combat avec 15 rebonds et 3 contres à son actif.

Pascal Siakam a longtemps su rendre les coups en étant de loin le meilleur Pacer de la soirée (27 points), mais ce sont bien les locaux qui sont repartis avec la victoire en maîtrisant tranquillement les 12 dernières minutes du match.