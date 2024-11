En ce vendredi soir d’EuroLeague, l’une des belles affiches opposait les deux grandes équipes d’Athènes, à savoir le Panathinaikos et l’Olympiakos. Un derby toujours très attendu du côté du Pirée, et un derby dans lequel Evan Fournier a particulièrement brillé.

Si Evan Fournier a décidé de quitter la NBA pour venir à l’Olympiakos, c’est notamment pour vivre ce genre de moments.

En terre hostile, face au grand rival du Pana et dans un match important d’EuroLeague, Vavane a sorti le grand jeu pour faire basculer le derby en faveur des siens (94-89 pour l’Olympiakos).

28 minutes de jeu, 22 points (17 en seconde mi-temps) à 9/16 au tir dont 4/6 à 3-points, 4 passes et 2 interceptions. Une très belle ligne de stats ponctuée par une fin de match de patron, Evan plantant notamment deux énormes tirs primés dans le money-time. Fournier a marqué pas moins de huit points dans les trois dernières minutes alors que les deux équipes étaient à égalité.

Comment on dit ? Ah oui : CLUTCH !

Evan Fournier on fire, with 8 pts in the last few minutes of the #EuroLeague derby of eternal enemies, leading #OlympiacosBC to victory! pic.twitter.com/WnSuoCqdZ6

— Phasma Scouting (@PhasmaScouting) November 8, 2024

Evan Fournier pouvait difficilement rêver mieux pour son premier derby en EuroLeague. On peut même parler de match référence pour l’arrière français depuis son arrivée à l’Olympiakos, lui qui a d’abord connu des hauts et des bas avant de trouver son rythme au sein de sa nouvelle équipe.

Le voir briller dans ce genre de situation, quand il faut allumer la clim et que la pression est à son max, ça fait toujours plaisir. Du grand Vavane comme on aime !

__________

Source stats : EuroLeague

Performance référence pour Evan Fournier en EuroLeague ce soir !

22 points

4/6 à 3-points

Des shoots très clutch

La victoire en prime

Tout ça sur le parquet du champion en titre, dans le derby Panathinaikos – Olympiakos 🔥🔥🔥pic.twitter.com/l9JaeIoW6n

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 8, 2024