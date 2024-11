La semaine prochaine, le mardi 12 novembre, Klay Thompson va faire son grand retour sur les terres où il a remporté quatre titres de champion NBA. Pour l’occasion, les Golden State Warriors ont prévu un hommage pour le moins original.

D’après ESPN, les 18 000 fans qui seront au Chase Center ce soir-là recevront tous une casquette de capitaine, casquette qu’ils enlèveront en guise de salut (un hat tip quoi) pour rendre hommage à Klay Thompson, ancien Splash Brother et pilier de la dynastie Warriors entre 2015 et 2022.

C’est évidemment une référence directe à l’une des passions de Captain Klay, qui avait pris l’habitude de naviguer sur les eaux de San Francisco avec son propre bateau, parfois même pour rejoindre la salle des Warriors située en bordure de la baie.

En plus de ça, Klay Thompson aura droit à une belle video tribute, grande tradition NBA quand des joueurs marquants reviennent dans leur ancienne franchise. Stephen Curry prononcera également un speech avant le match, lui qui a évidemment passé de nombreuses années aux côtés de Klay à faire cramer les ficelles de toutes les salles NBA. Enfin, on peut s’attendre à une magnifique standing ovation au moment de l’introduction des joueurs, ainsi que des applaudissements à chaque tir primé marqué, même si Klay Thompson évolue désormais à Dallas.

Le Warriors – Mavs de mardi comptera pour la NBA Cup, mais quelque chose nous dit que cela passera rapidement au second plan.

