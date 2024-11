La semaine a été longue et éprouvante, mais voici qu’elle touche à sa fin. Pour bien commencer ce week-end, la NBA a concocté un programme aux petits oignons. 13 affiches au menu pour faire voyager les fans jusqu’au bout de la nuit.

Le programme NBA de la nuit

Orlando Magic – New Orleans Pelicans à 1h

Detroit Pistons – Atlanta Hawks à 1h

Charlotte Hornets – Indiana Pacers à 1h

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 1h30

New York Knicks – Milwaukee Bucks à 1h30

Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors à 1h30

Boston Celtics – Brooklyn Nets à 1h30

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets à 2h

Memphis Grizzlies – Washington Wizards à 2h

Denver Nuggets – Miami Heat à 3h

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers à 3h

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers à 4h

Sacramento Kings – Los Angeles Clippers à 4h

De retour en 2016

Les Cavaliers et les Warriors sont en tête de leur conférence respective et Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. On se croirait presque de retour en 2016. Cleveland est la seule équipe invaincue et remet sa série d’invincibilité en jeu avec la réception de l’ancien grand rival : Golden State.

Les Dubs font un début de saison à fond les ballons avec seulement une défaite pour six victoires. Quoi de mieux pour confirmer cet excellent état de forme que de renverser l’équipe qui ne perd pas ?

Rendez-vous à 1h30 pour savoir qui des Warriors de Stephen Curry ou des Cavaliers de Donovan Mitchell auront le dernier mot.

Enfin une victoire pour les 76ers ?

Les 76ers sont dans le dur. Seulement une victoire depuis le début de la saison pour six matchs perdus et Philadelphie est lanterne rouge de NBA. Personne ne l’avait vu venir.

Si Philly a les circonstances atténuantes qu’on leur connaît à savoir les blessures de Paul George et Joel Embiid, dans un premier temps puis de Tyrese Maxey, dernièrement, absent pour au moins deux semaines. Malgré tout, il serait peut-être temps de gagner des matchs.

Et pourquoi pas, ce soir face aux Lakers ? Après un joli démarrage, Los Angeles ne brille plus et les 76ers pourraient réaliser la bonne opération de la nuit d’autant plus qu’Anthony Davis, blessé au pied, est incertain pour ce soir.

Et les Français dans tout ça ?

Bien sûr, on ne pouvait pas finir ce tour d’horizon des matchs de la nuit sans parler des Français. Après son explosion à 33 points contre les Knicks, Zaccharie Risacher est de retour sur scène pour défier les Pistons à 1h du matin.

ZACCHARIE RISACHER VS. KNICKS :

33 POINTS (RECORD EN CARRIÈRE)

7 REBONDS

3 PASSES

3 INTERCEPTIONS

2 CONTRES

11/18 AU TIR, 6/10 À 3-POINTS

ÉNORME MATCH DU 1ST PICK FRANÇAIS, LE MEILLEUR DE SA CARRIÈRE.

T’ES IMMENSE ZACCHARIE, IMMENSE ! 🤩🇫🇷

pic.twitter.com/mUCQNw4WXJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

À la même heure, c’est Tidjane Salaün qui reçoit les Pacers afin d’essayer de relancer un minimum des Hornets très touchés par les blessures. Bonne nouvelle pour Tidjane et pour tous les fans ayant un minimum de bon sens, Miles Bridges est forfait. Cette absence risque de libérer quelques minutes pour le rookie. À lui d’en profiter.

Le duo Bilal Coulibaly / Alexandre Sarr part en direction de Memphis pour aller défier les Grizzlies privés de Ja Morant. Si ce match doit être vu, c’est pour le duo des rookies entre Sarr et Zach Edey.

Alors rendez-vous à 2h pour voir si les deux jeunes Français ont aussi quelque chose en eux de Tennessee.

En vrac, Rayan Rupert croise la route des Timberwolves, Nicolas Batum part à Sacramento, Ousmane Dieng accueille les Rockets et Pacôme Dadiet va prier pour un blow-out des Knicks face aux Bucks pour gratter quelques minutes.