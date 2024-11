Avec le début de saison claqué des Bucks (six défaites en huit matchs), les rumeurs et spéculations autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee sont de plus en plus d’actualité. Mais que ce soit dans le camp du joueur ou de la franchise, aucun transfert n’est envisagé à l’heure de ces lignes.

“Giannis Antetokounmpo, prochaine star à demander son transfert ?”

Il y a une semaine, alors que les Bucks foiraient complètement leur début de saison, on pouvait légitimement se poser cette question d’autant plus que plusieurs rumeurs avaient commencé à émerger à travers la Grande Ligue. Visiblement, c’était surtout du bruit pour pas grand-chose.

L’insider Brian Windhorst d’ESPN a mené sa petite enquête pour savoir si Giannis et les Bucks sont toujours sur la même longueur d’onde. Voici ce qu’il en a tiré.

“Le fait d’imaginer Giannis Antetokounmpo, double MVP, arriver sur le marché des transferts est propice aux rumeurs et aux calculs de la trade machine, mais ce n’est pas encore une réalité pour Antetokounmpo ou pour les Bucks, selon des sources. Ces derniers mois, des équipes ont fait savoir aux Bucks qu’elles feraient une offre pour le Greek Freak si ce jour arrivait. Mais il s’agit d’appels entrants, pas sortants, et cela devrait rester ainsi.”

Circulez, il n’y a rien à voir.

Sous contrat avec les Bucks jusqu’en 2027 minimum après sa prolongation signée à l’intersaison 2023, Giannis Antetokounmpo ne compte pas – pour l’instant en tout cas – voir ailleurs. Et ce même si les Bucks galèrent à trouver une vraie identité selon ses propres mots, même si l’effectif se fait vieux et que les jeunes peinent à s’imposer, même si Khris Middleton n’a toujours pas joué.

The Milwaukee Bucks are eyeing a trade, per @WindhorstESPN

“The speculation is true. The Bucks are indeed starting to canvas the league for a trade, league executives told ESPN. But no, not that trade. The concept of two-time MVP Giannis Antetokounmporeaching the trade market… pic.twitter.com/qcy3Sk7r62

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 8, 2024

Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de sentiment d’urgence à Milwaukee aujourd’hui. Toujours selon ESPN, les Bucks cherchent en effet à monter un transfert pour renforcer l’effectif actuel et retrouver le droit chemin. Aucun nom majeur n’a fuité pour l’instant et c’est peut-être parce que la franchise du Wisconsin a une marge de manœuvre très limitée.

Comme le précise Brian Windhorst, les Bucks sont aujourd’hui une équipe du second apron (193 millions de dollars en salaires), ce qui complique très clairement les choses au moment de monter des transferts dans le nouveau CBA. Vous ajoutez à ça un capital draft très réduit sur les années à venir (Milwaukee a notamment lâché un premier tour de draft et deux pick swaps de premier tour aux Blazers dans le trade de Damian Lillard, et n’a plus qu’un choix de premier tour à transférer), et vous comprenez pourquoi les Daims sont globalement menottés dans leur tentative d’améliorer l’effectif.

Cela signifie qu’il faudra peut-être s’appuyer plus que prévu sur les jeunes du roster. On sait que ce n’est pas vraiment la came du coach Doc Rivers, mais le développement interne est peut-être la voie la plus réaliste pour essayer de s’améliorer. La nuit dernière contre Utah, Andre Jackson Jr. a par exemple été titularisé à la place de Gary Trent Jr., apportant défense extérieure, qualités athlétiques et dynamisme. Autant d’éléments dont Milwaukee a cruellement besoin aujourd’hui.

Andre Jackson put on an absolute clinic last night.

Fantastic defense, bringing the energy, making all of the right plays on offense and in transition. He was incredible. pic.twitter.com/4SgJ2m5WVV

— Nathan Marzion (@nathanmarzion) November 8, 2024

Les Bucks ne vont pas bien, mais les Bucks ne sont pas (encore) prêts à appuyer sur le bouton rouge. L’effectif actuel reste talentueux, Khris Middleton va bien revenir un jour, la saison est encore longue et la Conférence Est craint fort derrière Boston et Cleveland.

Il reste donc du temps avant de devoir prendre des décisions radicales. Mais on en reparle en février prochain…

__________

Source texte : ESPN