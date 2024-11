Ce n’est un secret pour personne, Victor Wembanyama connaît un début de saison compliqué en attaque. Ses stats sont en baisse par rapport à sa saison rookie mais surtout, sa sélection de tirs est très critiquée et critiquable. Plusieurs scouts NBA – restés anonymes – n’ont pas hésité à souligner son manque d’impact offensif.

On s’attendait tous ou presque à une explosion de Victor Wembanyama lors de sa campagne sophomore, il faut bien avouer qu’on reste pour l’instant sur notre faim.

17,7 points par match, seulement 41,3% au tir dont un terrible 22,6% à 3-points sur quasiment sept tentatives derrière l’arc par soir. Son manque d’adresse, associée à son gros volume de shoots extérieurs pour un joueur de 2m24, peut clairement laisser perplexe. Voici ce qu’a déclaré par exemple un scout NBA à ESPN :

“Il est vraiment incroyable en défense, et pas du tout impactant en attaque. On dirait qu’il joue sans vraiment avoir beaucoup d’indications.”

Un autre scout est resté plus mesuré, mais le fond du message est le même :

“Il y a des raisons qui expliquent pourquoi il tire autant à 3-points, mais on a toujours l’impression qu’il épargne la défense adverse à chaque fois qu’il le fait.”

Voici la shot chart de Wemby sur ce début de saison. pic.twitter.com/lhqT5bWDoV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

En comparaison avec l’année dernière.

1186 tirs tentés :

347 à l’arceau (71% de réussite)

242 proches de l’arceau (46%)

203 à mi-distance (32%)

394 à trois points (33%)

Tout ce qui était tenté proche de l’arceau était au-dessus des trois points tentés, donc l’équilibre était…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

Victor Wembanyama est l’un des talents les plus uniques de la NBA actuelle, mais son style de jeu du moment peut également être source de frustration.

Certes, l’absence de Devin Vassell (l’un des principaux shooteurs des Spurs) en ce début de saison est l’une des raisons qui expliquent pourquoi Victor et San Antonio jouent de cette manière. Certes, les Spurs le poussent à tenter sa chance de loin pour favoriser son développement à long terme, le coach Gregg Popovich déclarant même que “Wemby est plus un joueur de périmètre qu’un intérieur”. Et certes, il y a peut-être de la fatigue après l’été très intense qu’a pu vivre Wembanyama.

Malgré tout, difficile de ne pas souligner ce déséquilibre intérieur – extérieur, en particulier pour un joueur de 2m24 qui est pratiquement injouable une fois qu’il est servi près du cercle.

C’est jamais l’œuf ou la poule seulement, y’a une part du staff et une part du joueur. Je crois pas une seule seconde que c’est un dictat de Wemby qui veut rester au large. C’est évident qu’il y a une consigne tactique du coaching staff (et qui a ses effets, parfois). On voit…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

Victor Wembanyama n’a jamais voulu se limiter au rôle d’intérieur, et a toujours été inspiré par le jeu d’un certain Kevin Durant, véritable référence dans la catégorie des grands qui jouent comme des arrières. Sauf qu’en ce début de saison, la sélection de tirs de Wembanyama plombe son efficacité offensive et donc directement son impact en attaque.

Il n’y a que neuf matchs qui ont été joués cette saison, et il y a donc largement le temps de rectifier le tir (c’est le cas de le dire). Mais Victor va rapidement devoir mettre la seconde car les attentes autour de lui sont toujours aussi grandes.

Source texte : ESPN