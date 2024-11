Décidément, les Pelicans sont maudits en ce début de saison. L’équipe de la Nouvelle-Orléans – déjà décimée par les blessures – vient de perdre un nouveau soldat en la personne de Jordan Hawkins.

Si ça continue comme ça, les Pelicans n’auront bientôt plus assez de joueurs à mettre sur le terrain.

Alors que Dejounte Murray, Trey Murphy III, C.J. McCollum et Herb Jones sont déjà sur la touche, c’est désormais au tour de Jordan Hawkins de rejoindre l’infirmerie. Le jeune sniper va rater une à deux semaines de compétition à cause d’un bobo au bas du dos.

Nan mais les Pelicans c’est un délire, tu joues là-bas t’éternues tu te perfores les deux poumons https://t.co/zHx8x7HBbN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2024

Déjà forfait face aux Blazers il y a quatre jours, Hawkins a visiblement besoin d’appuyer sur le bouton pause. Cela ne tombe pas très bien car il avait réussi à profiter des opportunités liées aux différentes blessures pour s’illustrer en ce début de saison. L’ancien d’UConn a joué 32 minutes en moyenne sur les sept premiers matchs, avec trois titularisations en prime. Ses stats ? 17,6 points et 4,6 rebonds de moyenne à 37,5% de réussite à 3-points. Sans lui, les Pelicans perdent une nouvelle arme offensive capable d’écarter le terrain pour Zion Williamson et Brandon Ingram.

La Nouvelle-Orléans reste sur six défaites en sept matchs et affiche un bilan de trois victoires pour six défaites à l’heure de ces lignes. Encore une fois, les blessures sont en train de plomber les espoirs de cette équipe remplie de talent et de potentiel…

__________

Source texte : Pelicans