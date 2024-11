Les Hornets ont déjà une infirmerie bien remplie, mais il va falloir faire de la place à un nouveau joueur. Et pas n’importe lequel. Touché au genou, Miles Bridges ratera les prochains matchs de Charlotte.

Deux semaines d’absence minimum.

C’est la durée de l’indisponibilité de Miles Bridges si l’on en croit Roderick Boone du Charlotte Observer. L’ailier des Frelons s’est blessé en fin de match face aux Pistons l’autre jour, victime d’une hyperextension du genou droit.

Miles Bridges' right knee hyperextension ⤵️ pic.twitter.com/kaNUNkPhYu

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) November 7, 2024

En plus des intérieurs Mark Williams et Nick Richards qui sont également blessés, les Hornets seront ainsi privés de leur ailier titulaire (14,6 points et 6,8 rebonds de moyenne en 30,5 minutes) pour au moins les huit prochains matchs. L’occasion pour le Frenchie Tidjane Salaün de s’illustrer un peu plus dans les jours à venir ?

Le rookie venu tout droit de Cholet voit son temps de jeu fluctuer en ce début de saison, lui qui a chauffé le banc durant les premiers matchs malgré une belle pré-saison, avant de gagner des minutes (17 en moyenne sur les cinq derniers matchs) grâce notamment à l’absence de la pépite Brandon Miller. Ce dernier est désormais de retour et a déjà planté un buzzer-beater, mais la blessure de Miles Bridges ouvre une porte à Tidjane. À lui d’en profiter pour retrouver ses bonnes sensations de la prépa.

En plus de Salaün, l’autre Français des Hornets Moussa Diabaté pourrait aussi voir ses responsabilités augmenter lors des échéances à venir.

Source texte : Charlotte Observer