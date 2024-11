L’Addition – le replay : les équipes NBA les + kiffantes à regarder + transferts réussis cet été

On reprend les bonnes habitudes avec une première émission de l’Addition cette saison, un petit programme made in TrashTalk. Deux heures de bonheur ensemble pour parler ballon orange et débattre sur la NBA. Vous n’étiez pas là ? Bah voilà le replay alors.

Ici-même, le lien vers ta chaîne YouTube préférée.

Pour une émission de rentrée, il est normal de se concentrer sur les vacances. Alors qu’est-ce que les franchises NBA ont fait de bien ou pas cet été. Petit retour sur un mercato intéressant de nombreuses équipes. Bien sûr, l’émission traite aussi des premières performances des équipes et les constatations faites, très tôt dans la saison. Passage rapide par la Maison Blanche pour évoquer les liens entre les présidents américains et la NBA avant un dessert au goût de statue ratée. Salut Dwyane !

Simon et Bastien sur le sofa, Léonce à la prod, avec le peuple autour pour donner son avis car c’est toujours sympa de partager. On fait la bise à ceux qui étaient avec nous en live, et pour les autres on vous dit à la prochaine fois !