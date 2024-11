La galère continue pour les Sixers. Après Joel Embiid et Paul George, c’est au tour de Tyrese Maxey de faire un séjour à l’infirmerie. Il ratera plusieurs semaines à cause d’un bobo à l’ischio-jambier de la jambe droite.

Le début de saison des Sixers pouvait difficilement démarrer d’une pire façon.

Alors que Philadelphie affiche un bilan de six défaites en sept matchs, que Paul George vient seulement de revenir et que Joel Embiid n’a toujours pas joué cette saison, Tyrese Maxey sera donc absent pour deux semaines minimum si l’on en croit Shams Charania d’ESPN.

La jeune star de Philadelphie s’est blessée à l’ischio mercredi soir contre les Clippers. D’après l’insider, les Sixers vont prendre leur temps avec Maxey pour éviter tout risque d’aggravation de la blessure.

Just In: Philadelphia 76ers All-Star Tyrese Maxey is expected to miss a couple of weeks because of a right hamstring injury, sources told ESPN. Full evaluation coming later Thursday but sides are bracing for Maxey’s absence. Sixers will take careful approach with the injury. pic.twitter.com/sPxFnsylYF

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 7, 2024

Si on ne veut pas spéculer sur les raisons qui expliquent ce pépin physique, on tient quand même à rappeler que Maxey a eu énormément de responsabilités en ce début de saison, pendant que George et Embiid étaient absents. Sur ses sept premiers matchs, le meneur des Sixers a joué quasiment 40 minutes par soir en prenant plus de 23 tirs.

Avec cette blessure, il va falloir patienter encore un peu pour enfin voir le Big Three Maxey – George – Embiid à l’œuvre. PG-13 est de retour et Embiid – actuellement suspendu par la NBA – devrait revenir contre les Knicks mardi prochain, pour le premier match de la NBA Cup. Quant à Maxey, il faudra probablement attendre fin novembre pour le revoir sur les parquets. Quel sera le bilan des Sixers d’ici là ?

__________

Source texte : ESPN