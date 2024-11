Phoenix Suns : l’effet Budenholzer (Apéro TrashTalk)

Après huit matchs de saison régulière, l’équipe qui possède le meilleur bilan de la Conférence Ouest se situe dans l’Arizona, à savoir les Phoenix Suns. L’équipe désormais coachée par Mike Budenholzer méritait donc bien son petit Apéro TrashTalk.

Les Suns ont un nouveau coach et ça se voit ! Mike Budenholzer est arrivé dans l’Arizona cet été. Il vient avec son bagage tactique et sa grande expérience. Et ça se voit ! L’attaque est performante mais pourrait l’être encore plus, la défense tient la route et l’équipe est clutch. Résultat ? Cela donne sept victoires en huit matchs et une première place à l’Ouest à égalité avec Oklahoma City et Golden State. Bref, il fallait qu’on en parle !