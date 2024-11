Devin Vassell (Spurs) de retour samedi face au Jazz ?

Absent depuis le début de la saison après une opération au pied durant l’été, Devin Vassell pourrait revenir ce week-end et ainsi apporter du soutien à Victor Wembanyama et Cie.

C’est Shams Charania qui arrive avec des bonnes nouvelles pour les fans des Spurs.

L’insider d’ESPN indique en effet que Devin Vassell pourrait jouer ce samedi face au Utah Jazz. Toujours en rééducation, l’arrière a manqué les huit premiers matchs de San Antonio cette saison, en plus des huit derniers de la saison dernière. Son pied semble néanmoins guéri désormais et il va pouvoir apporter du punch offensif chez les Spurs.

San Antonio Spurs guard Devin Vassell’s season debut is imminent – reporting on NBA Today: pic.twitter.com/FiJ1LGIu2Z

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 7, 2024

Devin Vassell, c’est quand même pratiquement 20 points par match depuis deux saisons, avec 4 passes décisives et 1 interception, ainsi qu’un pourcentage à 3-points autour des 38%. Autrement dit, on parle d’une pièce essentielle du projet Spurs, et du principal lieutenant de Victor Wembanyama à l’heure actuelle.

Avec lui sur le terrain, cela devrait faciliter les choses pour Wemby, qui connaît un début de saison mitigé en attaque (18,4 points de moyenne, 42,4% au tir dont un très petit 21,4% à 3-points). La menace que représente Vassell et sa bonne connexion avec Victor ne peuvent qu’enlever de la pression au phénomène français.

__________

Source texte : Shams Charania

À lire également :