Bronny James (Lakers) va jouer en G League à partir de samedi

C’était prévu, c’est désormais officiel. Bronny James a été assigné dans l’équipe de G League des Lakers ce jeudi, alors que la célèbre équipe de Los Angeles vient tout juste de rentrer d’un road trip très compliqué.

Bronny James faisait partie du groupe des Lakers lors de leurs derniers cinq matchs en déplacement, marquant notamment ses premiers points à Cleveland dans un retour rempli d’émotion. Mais désormais, c’est vers la G League que le fiston de LeBron James va se diriger.

Comme l’indique Shams Charania d’ESPN, Bronny est sur le point de rejoindre les South Bay Lakers. Il sera toujours dans le groupe principal contre les Sixers vendredi soir, mais jouera normalement en G League dès samedi, jour de reprise pour South Bay dans la ligue de développement.

C’est officiel, les Lakers ont assigné Bronny James dans leur équipe de G-League les South Bay Lakers. https://t.co/iNg4XnBgRx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 7, 2024

Cela permettra à Bronny James de recevoir beaucoup plus de temps de jeu qu’avec les Lakers, lui qui n’a joué que 13 minutes en quatre apparitions depuis le début de la saison régulière NBA.

Plus de temps de jeu, et donc plus d’opportunités pour progresser sur le plan individuel, tout ça en étant (un peu) à l’abri des projecteurs angelinos. Projecteurs qui risquent d’ailleurs de devenir de plus en plus intenses au vu de la très mauvaise dynamique actuelle des Lakers (quatre défaites sur les cinq derniers matchs).

Source texte : Shams Charania